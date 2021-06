Gemeindereform in Boxberg war„Baustein für die künftige Entwicklung”

Boxberg. Am 23. Juni 1971 unterschrieben Oskar Stapf (Boxberg), Gerhard Kneuker (Unterschüpf) und Alois Gehrig (Kupprichhausen) die Vereinbarung über die Eingemeindung der beiden Schüpfbach-Ortschaften in die Stadt Boxberg. Bruno Rühl, der Landrat des Kreises Tauberbischofsheim, sah den Schritt als „Baustein für die künftige Entwicklung dieses Raumes“. Er dankte vor allem dem Unterschüpfer Bürgermeister.

Es war die Zeit der Großen Koalitionen. Kurt-Georg Kiesinger leitete seit 1966 in Bonn eine CDU/CSU/SPD-Regierung, Hans Filbinger führte ab Dezember 1966 in Stuttgart eine Große Koalition. Das Land nahm gewaltige Reformen in Angriff: die Gemeindereform, verbunden mit der Gebiets-(Kreis-) und der Verwaltungsreform. Die neuen Gemeinden (Zentren) sollten leistungs- und verwaltungsstärker werden.

Feierstunde am 23. Juni 1971 im evangelischen Kindergarten Boxberg zur Eingemeindung von Unterschüpf und Kupprichhausen. In der ersten Reihe: Oberregierungsrat Dr. Kube, Bürgermeister Oskar Stapf, Landrat Bruno Rühl, Bürgermeister-Stellvertreter Alois Gehrig, Bürgermeister Gerhard Kneuker mit Frau (von links). © Stadtarchiv Boxberg

Mit Koalitionsende gedroht

Die CDU wollte zunächst bei kleineren Zentren (2000 Einwohnern) Halt machen. Die SPD verlangte größere Einheiten (5000 bis 8000 Einwohner) und drohte mit dem Ende der Koalition. Beim Fallen der Gemeindegrenzen könne man Mittel konzentrierter einsetzen, über Ortsgrenzen hinweg planen. Das Land lockte mit „goldenen Zügeln“ (finanziellen Mehrzuweisungen) bei freiwilligem Zusammenschluss (Fusion).

Klar war auch: Nach der Phase der „Freiwilligkeit“ käme die gesetzliche Grundlage – ohne höhere Finanzmittel.

Im Boxberger Raum machte sich Unterschüpf als erste Kommune auf den Weg zur Eingemeindung. Bürgermeister Gerhard Kneuker war drei Jahre zuvor als jüngster Gemeindechef des Landes gewählt. Im März 1971 suchte er mit Boxberg erste Gespräche. Würde Boxberg die finanziellen Mehrzuweisungen (rund 420 000 Mark) ausschließlich Unterschüpf zur Verfügung stellen? Würde Stadtoberhaupt Oskar Stapf zurücktreten, so dass Kneuker als Bürgermeister kandidieren könnte? Oder hätte Kneuker durch seinen mutigen Schritt sogar Chancen auf ein CDU-Landtagsmandat?

Den vertraulichen Vorgesprächen folgten öffentliche Veranstaltungen. Im April empfahl der Unterschüpfer Gemeinderat auf einem Flugblatt mehrheitlich die Eingemeindung. Die zahlreichen Befürworter waren überzeugt, nur ein größerer Verband könne die steigenden Anforderungen lösen; später würden kleinere Gemeinden zwangsweise vereint. Gemeinderat Kurt Hohstatt befürchtete dagegen eine Verödung des Ortes und Boxberger Fremdbeherrschung. Bürgermeister Kneuker sprach von einem nötigen Aufschwung, den Unterschüpf aus eigener Kraft nicht schaffen könne.

Auch Kupprichhausen interessiert

Inzwischen hatte auch Kupprichhausen Eingemeindungsabsichten. Seit Juli 1970 hatte Boxberg die Ortschaft verwaltungsmäßig mitversorgt. Am 1. April 1971 legte Bürgermeister Leo Haun aus Altersgründen sein Amt nieder. Auch die Kupprichhäuser sahen der Verlust der jahrhundertelangen Selbständigkeit mit gemischten Gefühlen. Schließlich sollten die Bürger an der Wahlurne entscheiden.

Am 23. Mai 1971 fanden die „Anhörungen“ statt. Die Tagespresse sprach von „zwei Testfällen im ganzen Landkreis“. In Unterschüpf gingen 416 Stimmberechtigte (fast 81 Prozent) zur Wahl. 220 Ja-Stimmen (knapp 55 Prozent) standen 184 Nein-Stimmen gegenüber. In Kupprichhausen wählten 164 Stimmberechtigte (67 Prozent). Für die Eingemeindung stimmten 117, dagegen 45.

Am 23. Juni 1971 unterschrieben die Bürgermeister Stapf (Boxberg) und Kneuker (Unterschüpf) sowie Stellvertreter Alois Gehrig (Kupprichhausen) die „Vereinbarung über die Eingemeindung“ von Unterschüpf bzw. Kupprichhausen nach Boxberg (wirksam zum 1. Juli 1971).

Die Feierstunde im evangelischen Gemeindesaal des Kindergartens Boxberg wurde vom Chor der Realschule Boxberg umrahmt. Landrat Bruno Rühl betonte, die beiden Eingemeindungen, die zu den ersten im Landkreis Tauberbischofsheim gehörten, „sind ein Baustein für die künftige Entwicklung dieses Raumes“. Die Kreisreform delegiere viele Aufgaben nach unten, und erfordere Gemeinden mit besonderer Leistungskraft. Das neue Boxberg dürfe von nun an nur noch als Einheit gesehen werden. Der Landrat appellierte zugleich an das alte Boxberg, berechtigte Hoffnungen nicht zu enttäuschen.

Die Eingemeindungs-Diskussion war inzwischen voll entbrannt. Im Mai 1971 gab es erste Gespräche zwischen Windischbuch und Boxberg; im August plädierten die Windischbücher mehrheitlich für weitere Selbständigkeit. In Oberschüpf, wo Kneuker ebenfalls Bürgermeister war, beschlossen die Ortsvertreter im Sommer 1971, die Selbständigkeit bis zuletzt zu behaupten. Lengenrieden sah sich nach dem Tod von Bürgermeister Otto Henninger im Juli heftig von Lauda und Boxberg umworben. Nach Lauda bestanden bessere Verkehrsverbindungen, aber Stuttgarts Zielplanung lautete: „Zuordnung nach Boxberg“.

Entscheidende Frage

Die entscheidende Frage für die künftige Verwaltung im Umpfer-Schüpfer-Raum war das Verhältnis zwischen Boxberg, Wölchingen und Schweigern. Hier wurde, auch abhängig vom Befinden und Verhältnis der drei langjährigen Bürgermeister Oskar Stapf, Willy Reichert (Wölchingen) und Otto Geiselhardt (Schweigern) zueinander, noch 18 Monate lang eisern geschwiegen oder heftig gestritten über den Namen des künftigen Zentrums und die Inhalte einer Fusion. Bis zur Bildung der neuen Stadt Boxberg sollte noch viel Wasser die Umpfer hinunterfließen.