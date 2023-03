Gelungenes Treffen

Oberschüpf. Die Ortsverwaltung um Ortsvorsteher Rainer Preis mit seinem Team aus dem Ortschaftsrat hatte sich wieder große Mühe gegeben, den Senioren ab dem 60. Lebensjahr den Nachmittag im Oberschüpfer Schloss so schön wie möglich zu gestalten.

Rainer Preis berichtete in einem ausführlichen Resümee über anstehende Maßnahmen in der Gemeinde. Gleich zu Anfang hatte sich der evangelische Kindergarten unter Renate Herm mit ihren Sprösslingen aufgestellt, um den Anwesenden das Spiel über die „Raupe Nimmersatt“, sowie einige Tänze vorzuführen. Der Kirchenchor Oberschüpf unter der Leitung von Susanne Oehm-Henninger gefiel mit einer Auswahl an Liedern passend zum Rahmen des Festes.

Bürgermeisterin Heidrun Beck hielt Rückblick sowie Vorschau, wobei breiter Raum den Schulen und Kindergärten eingeräumt wird. Pfarrer Dr. Heiner Kücherer sprach über das Leben und das selbstbestimmte Sterben. Sein Kollege der katholischen Kirche Pater Mateusz stellte sich den Anwesenden in einer Biografie vor und ließ wissen, dass er sehr gerne als neuer Pfarrer in der Diözese tätig ist. Über die Funktion eines Ruftaxis sprach Hr. Goldschmitt von der VGMT.

Natürlich gehörte wie immer die Ehrung der ältesten anwesenden Ortseinwohner dazu. Geehrt wurde Erna Luise Weiland (93) und Gustel Weber (86), denen Ortsvorsteher Rainer Preis jeweils ein Geschenk überreichte. Alle Vortragenden bekamen für ihre Beiträge großen Beifall von den Senioren, die es sich bei Kaffee, Kuchen, einem guten Viertele und einem Vesper gut gehen ließen. wahe