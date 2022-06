Gelungenes Familienkonzert

Unterschüpf. Zum ersten Mal fand am Sonntag ein Familienkonzert in der Kulturkirche Unterschüpf statt. Die Zuhörer erlebten ein buntes Programm unterschiedlicher Musikrichtungen: Blockflöten und Gesang spielten dabei die Hauptrolle. Das Ziel des Projekts wurde rundum erreicht: Kinder und ihre Familien hatten ein echtes Konzerterlebnis. Gleichzeitig konnten junge Nachwuchsmusiker in ihrem ersten öffentlichen Auftritt vor Publikum zeigen, wie souverän sie schon sind. Das Konzert wurde unterstützt von der evangelischen Kirchengemeinde Schüpfer Grund und gestaltet von den Tauberflöten, Annika Müller sowie Blockflötenschülern der Praxis Auf Zack.

Die Tauberflöten, bestehend aus Martin Breiter, Mechthild Prause, Andreas Stößer und Stephanie Mittnacht, eröffneten das Konzert mit dem Stück „Grenzenlose Freiheit und Trauer“ aus dem Kinofilm „Ostwind“. Damit stimmten sie in die Geschichte „Simia und ihre musikalische Entdeckungsreise“ ein. Der kleine Ton a, Simia, lebt wie alle Noten im Land der fünf Notenzeilen. Alles erscheint ihr zunächst sehr eintönig, alles um sie herum ist nur schwarz und weiß. Das stimmt sie traurig. Gefühlvoll griffen die Tauberflöten diese Situation im Lied „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf.

Simia beschließt, sich auf den Weg zu machen und entdeckt dabei all ihre Möglichkeiten, die sie hat. Ab diesem Zeitpunkt tauchte das Publikum endgültig in die musikalische Welt ein, welche die Tauberflöten, Annika Müller sowie acht BlockflötenschülerInnen zum Leben erweckten. Bei dem Lied „Hey Pippi Langstrumpf“, das von Annika Müller gesungen und den Tauberflöten gespielt wurde, sang das Publikum lautstark mit.

Danach erklang auf Tonpfeifen realitätsnahes Vogelgezwitscher gespielt von Leonie Englert, Ian Fehervari, Luise Fischer, Anna Holzhofer, Jana Ludwig, Aaron Neunzig, Bastian Sommerrock und Hannah Wild. Im Anschluss spielten Leonie, Anna, Jana, Bastian und Hannah mit ihren Sopranblockflöten „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“. Danach zeigten alle acht SchülerInnen ihr Können bei „Summ, summ, summ“.

Mit dem „Kanon“ von Pachelbel erklangen vier Tenorblockflöten. Kurz danach erweckten die Tauberflöten „Herzbeben“ zum Leben. Dann hörte man Getrampel, wozu das gesamte Auditorium aufgefordert war. Dies stellte alle anderen Noten dar, die Simia gesucht und schließlich gefunden hatten. Das war der Moment, in dem alle Kinder eingeladen waren nach vorne zu kommen und mit zu tanzen. Annika Müller sang gefühlvoll und lebendig das Lied „Biene Maja Tanz“ begleitet von den Tauberflöten. Ganz souverän spielten anschließend die Schüler Leonie, Bastian und Hannah gemeinsam mit den Tauberflöten „Mamma Mia“.

Das Fazit der musikalischen Entdeckungsreise war, dass jeder seinen ganz eigenen Ton finden kann. Dies besang Annika Müller mit dem Lied „Wir sind Lichterkinder“. Zum Abschluss spielten die Tauberflöten die „Chaconne“ aus der Fairy Queen. Als Zugabe erklang das während Corona viral gegangene Lied „Wellermann“. Die ZuhörerInnen begannen unaufgefordert das Lied mit Stampfen zu begleiten, was ein Gänsehautmoment war. Das Konzert gab einen Einblick, was mit der Blockflöte alles möglich ist.

„Wir fanden die Idee innovativ, ein partizipatives Familienkonzert in der Kulturkirche anzubieten,“ freut sich Pfarrer Dr. Heiner Kücherer über die neue Kooperation. „Nur durch die Unterstützung der Kulturkirche war es möglich ein solches Projekt umzusetzen“, meint Stephanie Mittnacht, Leiterin des Blockflötenensembles Tauberflöten und Inhaberin der Praxis auf Zack. „Ich habe mich riesig gefreut, dass dieses Familienkonzert auf so reges Interesse gestoßen ist.“