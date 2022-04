Gegenstände auf Firmengelände in Schweigern angezündet

Schweigern. Unbekannte zündeten zwischen vergangener Woche Donnertsag und diesem Donnerstag mehrere Gegenstände auf einem Firmengelände in Schweigern an. Die Täter begaben sich in diesem Zeitraum zu dem Gelände in der Adelbert-Hofmann-Straße und setzten die dort gelagerten frei zugänglichen Absperrgitter und ein Fahrrad in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sollen sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/ 62130, melden.

