Garant für Begegnung

Schwabhausen. In seiner Hauptversammlung blickte der Heimat- und Kulturverein auf ein wechselvolles von Kontaktbeschränkungen und Begegnungen gleichermaßen geprägtes Vereinsjahr zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst dankte Vorsitzender Dietmar Hofmann der Stadt, allen voran Bürgermeisterin Heidrun Beck, für die finanzielle Unterstützung beim Ausbau des neuen Vereinsdomizils. Rückblickend schilderte er die Historie des Dorfgemeinschaftshauses, das nun mit seiner freundlichen Atmosphäre, der großzügigen Glasfront, der Terrasse und dem weitläufigen Grüngelände eine Bereicherung für die Ortschaft darstelle und die idealen Voraussetzungen für Kultur, Unterhaltung, Familienfeiern biete.

In ihrem Bericht erinnerte Schriftführerin Christa Frank an den „Tag der offenen Tür“, an dem die neue Vereinsstätte eingeweiht wurde. „Das war der Höhepunkt im Vereinsjahr“, blickte sie auf den Tag zurück, der mit Gottesdienst im Freien, zelebriert von Pfarrer Philipp Tecklenburg, Mittagessen und Kaffeebar begangen wurde und gut besucht war. Jüngste Veranstaltung war die erste Schwabhäuser Ladies Night, ein ansprechender Mix aus Modenschau, Unterhaltung und Live-Band.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Über die Finanzen berichtete Kassierer Hermann Scholl, dem von den Kassenprüfern Peter Ehrly und Florian Sponagel eine korrekte Kassenführung bescheinigt wurde. Nach der einstimmigen Entlastung leitete man zu den Neuwahlen über. Als Wahlleiterin fungierte Bürgermeisterin Beck, die sich über die gelungene Sanierung sowie die rege Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses freute und das Engagement der Verantwortlichen wertschätzte. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Als Vorsitzender wurde Dietmar Hofmann bestätigt. Als sein Stellvertreter fungiert weiter Harry Weber. Das Amt des Schriftführers bekleiden künftig Christa Frank und Friederike Dünkel. Beide teilen sich die Sitzungspräsens nebst Protokollführung sowie Öffentlichkeitsarbeit andererseits. Kassenwart ist Hermann Scholl, als Kassenprüfer zeichnen Peter Ehrly und Florian Sponagel verantwortlich. Als Beisitzer gewählt wurden Mario Appel, Friederike Dünkel, Erich Schlesinger und Andreas Sponagel.

Unter Verschiedenes wurden auf die von Mario Appel gestalteten Flyer sowie die von ihm erstellte Homepage hingewiesen. Mit einem Ausblick auf Aktivitäten wie ein musikalischer Kulturabend in Hohenloher Mundart oder eine Tanzveranstaltung wie in der Vorpandemiezeit schloss die Versammlung in der Hoffnung, dass Dorfgemeinschaft wieder dauerhaft erlebbar ist. een