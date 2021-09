Fünfter Platz für Augustin Moldovan

Schweigern. Augustin Moldovan aus Schweigern erreichte bei 50 Startern mit 279 von 300 möglichen Punkten mit seinem sieben Jahre alten belgischen Schäferhund Wild Iris Goor einen hervorragenden fünften Platz bei der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Hundesportverbandes (DHV) im Gebrauchshundesport in Hirschau. In der Fährte (Teil A) erzielte das Team 97 Punkte, in der Unterordnung (Teil B) 90 Punkte und im Schutzhundebereich (Teil C) 92 Punkte. Bereits vor zwei Jahren qualifizierten sich die beiden für die Weltmeisterschaft in dieser Hundesportart in Italien und erreichten dort bei 148 Startern einen herausragenden neunten Rang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1