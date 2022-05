Führungswechsel beim SV

Windischbuch. Der SV Windischbuch beging seine Generalversammlung. Dank des schönen Wetters und nach den guten Erfahrungen des Vorjahres fand diese auf dem Vorplatz des Vereinsheims statt, wo die zahlreich erschienenen Mitglieder durch den Vorsitzenden Ralf Huth begrüßt wurden. Steffen Adelmann als stellvertretender Bürgermeister überbrachte die Grußworte der Stadt Boxberg, danach folgte das Totengedenken.

Ralf Huth verwies in seinem Tätigkeitsbericht für 2021 auf die deutlichen Einschränkungen durch die Pandemie. Trotz allem war es im Frühjahr gelungen, ein „Essen to go“ zu organisieren, das von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden war. Nachdem man zunächst die Bosch-Classics-Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge hatte absagen müssen, wurde im Spätjahr wieder eine erfolgreiche Kerwe durchgeführt. Huth bedankte sich ferner bei allen Beteiligten für die zwei Großputzaktionen im Vereinsheim und lobte die ebenfalls im vergangenen Jahr erfolgte Installation des neuen Grillcontainers als eine weitere Aufwertung des Vereinsgeländes.

Es folgte der Kassenbericht von Robin Schneider, der auf Vorschlag von Kassenprüfer Frederik Greiner zusammen mit dem Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Christine Horn lobte als Jugendleiterin die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen, die es ermögliche, den 20 Kindern und Jugendlichen einen Spielbetrieb zu gewährleisten. Sie dankte auch Jörg Schneider für seine Trainertätigkeit bei den Bambini.

Die Damengymnastikgruppe konnte ebenfalls keinen geregelten Betrieb durchlaufen, wie Melanie Heinz berichtete. So wurden viele Übungseinheiten im Freien abgehalten und Fortbildungen online wahrgenommen.

Der sportliche Leiter Lucas Schneider gab einen Überblick über den Verlauf des Fußballjahres bei den drei Herrenmannschaften, die sich in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Schwabhausen befinden. Markus Kohler berichtete über die beiden aktiven Schiedsrichter des Vereins, bevor Ortsvorsteher Roland Schneider als Wahlleiter die Neuwahlen durchführte. Dabei wurde Lucas Schneider vom sportlichen Leiter zum Vorsitzenden „befördert“. Sein bisheriges Amt übernimmt der bisherige Beisitzer Kevin Ritter. Alexander Sauer als 2. Vorsitzender, Julia Albrecht als Schriftführerin, Robin Schneider als Kassier, Christine Horn als Jugendleiterin sowie Frederik Greiner und Walter Kuhn als Kassenprüfer wurden im Amt bestätigt.

Als Beisitzer fungieren weiterhin Jonas Rumm, Torsten Bornschein, Matthias Schad und Steffen Schneider, denen die neu gewählten Tobias Hirt, Martin Scelle und Jörg Schneider zur Seite stehen werden. Ausgeschieden ist Diana Schweitzer, die nach acht Jahren als Beisitzerin und Hauptverantwortliche für den Einkauf rund ums Vereinsheim ihr Amt nicht mehr antrat. Alexander Sauer dankte ihr für die verlässliche Zusammenarbeit.

Auch Ralf Huth, der zwei Jahre als Beisitzer und 14 Jahre als Vorsitzende Führungsverantwortung übernommen hatte, stand nicht mehr zur Wiederwahl. Auch ihm dankte Sauer im Namen aller Vereinsmitglieder für sein Engagement, das immer auch von seiner vorbildlichen Tatkraft geprägt war. Unter seiner Regie seien wichtige Projekte in der Infrastruktur des Vereinsgelände verwirklicht und sportlich ein harmonischer Zusammenschluss der Fußballmannschaften im Herrenbereich vorbereitet und erfolgreich umgesetzt worden, sodass der Verein personell und strukturell hervorragend dastehe. Sauer bedankte sich auch bei den Ehepartnern für deren Unterstützung und war sich sicher, dass die Ausscheidenden dem Verein weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen würden.

Dem schloss sich der neu gewählte Vorsitzende Lucas Schneider an, der sich gleichzeitig für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankte und sich wünschte, mit allen Mitgliedern zusammen den Verein weiter in ruhigen Fahrwassern zu halten. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Bernhard Geißler ehrte Ralf Huth und Julia Albrecht im Namen des badischen Fußballverbands nachträglich für 2020 mit der Verbandsehrennadel für ihre Verdienste um den Fußballsport.