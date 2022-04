Führungen durch das Versuchsfeld

Schwabhausen. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt Neckar-Odenwald und dem Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber am Dienstag, 26. April, einen Vegetationsfeldtag am Zentralen Versuchsfeld in Schwabhausen. Beginn ist um 18 Uhr.

Beim Rundgang sprechen die Pflanzenproduktionsberater der beiden Landwirtschaftsämter den Entwicklungsstand der Kulturen mit den sich zeigen den Sortenunterschieden an. Sie diskutieren mit den Teilnehmern dabei die wichtigen Fragen der weiteren Bestandsführung wie Düngung und Pflanzenschutz. Dies ist umso bedeutsamer, als die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Betriebsmittelpreise sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit von Mineraldüngemitteln die Bewirtschafter in diesem Jahr vor ganz neue Herausforderungen stellen. Ergänzend stellt die Firma Sencrop diesmal ihre Agrarwetterstation vor, die seit einigen Monaten auf dem Versuchsfeld zu Testzwecken steht.

Die Versuchsfeldführung steht allen interessierten Landwirten offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird als Fortbildung zum Pflanzenschutzsachkundenachweis (zwei Stunden) anerkannt. Rückfragen beantwortet das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276316, -6321 oder -6324. lra

