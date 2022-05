Frohe Stunden verbracht

Kupprichhausen. Man spürte die Freude über das gemeinsame Miteinander bei den Seniorinnen und Senioren, die sich nach drei Jahren Pandemieverzicht wieder zum gemeinsamen Seniorennachmittag im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen trafen. Zum einen war es die gute Resonanz, besonders aber die Stimmung und der Redebedarf, die bei den Gästen an diesem gemeinsamen Nachmittag herrschte.

Bewusst, so Ortsvorsteherin Karin Körner in ihrer Begrüßung, habe man bei der Planung und Ausrichtung auf ein allzu umfangreiches Programm verzichtet, um der Möglichkeit einer ausgiebigen gegenseitigen Unterhaltung einen möglichst breiten Raum zu bieten. Trotz allem hatten es die Verantwortlichen von Ortsverwaltung und Pfarrgemeinde mit Unterstützung der Chorgemeinschaft wieder ausgezeichnet verstanden, Unterhaltung, Gemütlichkeit und Kurzweil gelungen miteinander zu verbinden. Frisch und schwungvoll mit ihrem Liedreigen eröffnete die Chorgemeinschaft „Liederkranz“, erstmals unter Leitung ihres neuen Chorleiters Viktor Schwarz, diesen Seniorennachmittag.

Ortsvorsteherin Karin Körner freute sich, dass auch die St. Anna Schwestern von St Anna Kloster in Angeltürn dabei waren. Vieles im Dorf- und Vereinsleben, so die Ortsvorsteherin, habe in der Pandemiezeit stark gelitten, besonders aber das gemeinsame Miteinander. Als besonders erfreulich zeigte sie sich über die sehr positive Bauplatznachfrage im Neubaugebiet Weildorf. Einen besonderen Danke sagte sie allen die an der Planung und Gestaltung dieser Seniorenfeier mitgewirkt haben.

Bürgermeisterin Heidrun Beck freute sich in der Gemeinschaft mit dabei zu sein und damit die Seniorinnen und Senioren auch persönlich kennen zu lernen. Kupprichhausen sei nach ihrem Amtsantritt der erste Seniorennachmittag an dem sie dabei sein könne.

Die Grüße der Pfarrgemeinde und der Seelsorgeeinheit übermittelte Pfarrer Edgar Wunsch. Er fsagte, dass er bevor eer siene neue Stelle in Neuhausen-Tiefenbronn im Dezember 2022 natreten werde, er davor auf eigenen Wunsch drei Monate ehrenamtlichen Dienst in Indien bei den Ärmsten der Armen übernehmen werde.

Eine besondere Ehrung hatte Ortsvorsteherin Karin Körner für die beiden ältesten Gäste dieses Seniorennachmittags parat. An Karl Noe (88 Jahre) und Elisabeth Raupp (88 Jahre) überreichte sie ein Präsent. Nach ausreichender Gelegenheit zur Unterhaltung, waren es die Chorgemeinschaft, das Sextett des Musikvereins unter Leitung von Frank Wagenblast sowie Alina Wagenblast mit ihrer beeindruckenden Artistikshow, die für die weitere gelungene Unterhaltung sorgten. prewe

