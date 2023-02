Boxberg. Groß war die Narrenschar die sich beim Narrenbrunnen an der Sparkasse eingefunden hatte, um noch einmal alle närrischen Register zu ziehen und einen Blick in den geschmälerten Geldbeutel zu werfen. Dass es eine schöne närrische Zeit in der Umpfertalmetropole war wurde am Dienstagabend beim traditionellen Fastnachtskehraus deutlich. Doch nicht Traurigkeit machte sich da breit, sondern die Freude über eine überaus gelungene närrische fünfte Jahreszeit war zu spüren. Ein dreifaches „Elwetritsche spring nei“ und „Ho Narro“ sowie die Große Schelle der Bocknarrenzunft waren der Startschuss für das närrische Finale zu dem Hoch vom Narrenbrunnen an der Sparkasse die Bocknarren- und Narrhallaoberen ihre Narrenschar grüßten.

Zunftmeister Günter Ruck brachte es auf den Punkt: „ Es war eine fantastische, mega geile Fastnacht 2023“ wofür er sich bei allen Akteuren, Helferinnen und Helfern bedankte. Auch Narrhalla-Präsident Gerd Schlesinger ließ es sich nicht nehmen, sich für die fantastische fünfte Boxberger Jahreszeit bei der Narrenschar, besonders aber den beiden Narrhalla-Prinzenpaaren Vanessa I. und Prinz Patrick II. und Lara I. und Fenja I. für ihre närrische Regentschaft in der Umpfertalmetropole, zu bedanken. War der Blick in den Geldbeutel auch etwas traurig, umso intensiver aber die Geldbeutelwäsche die von Zunftmeister Günter Ruck zelebriert wurde. Doch dann hakte man sich ein, schunkelte und marschierte im Fackelzug , angeführt von den Umpferpforzer zum VfB- Sportheim um dort – beim Fastnachtsverbrennen – endgültig von der närrischen Kampagne Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal scharte sich die bunte Narrenschar um den hoch aufgeschichteten Reisigberg, um den Dankesworten von Zunftmeister Günter Ruck und Narrhallapräsident Gerd Schlesinger zu lauschen.

Spannung und Stille als die Fackelträger den mächtigen Reisigberg entzündenden und dieser, begleitet von den Umpferpforzern und einem schunkelnden Narrenmeer, hell lodernd niederbrannte und damit das Ende der Boxberger Fastnacht 2023 besiegelte. War die Trauer über die zurückliegende fröhlich, närrische fünfte Boxberger Jahreszeit 2023 auch groß, so spürte man aber auch schon beim sich anschließenden Heringsessen im VfB-Sportheim die Vorfreude auf die nächste Boxberger Fastnacht, die am 11.11. wieder mit dem närrischem „Ho Narro“ und „Elwetritsche spring nei“ beim Rathaussturm starten soll. prewe