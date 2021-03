  Freiwillige sammelten Müll

Schweigern. Organisiert von der Ortsverwaltung fand in Schweigern zum zwölften Mal die Aktion „Saubere Landschaft“ statt – allerdings in kleinerem Rahmen. Nach der Ausstattung mit Warnwesten, Abfallsäcken und Eimern machten sich die Helfer einzeln auf den Weg. Vom Industrieparkplatz ging es zu den Rad- und Wanderwegen in Richtung Unterschüpf, Boxberg und Bobstadt. Danach wurden im Ortskern die Gehwege und öffentlichen Plätze abgelaufen. Dank des regelmäßigen Einsatzes der Mitarbeiter des Boxberger Bauhofs hielt sich die Menge des gesammelten Mülls in Grenzen. zug/Bild: Ortsverwaltung