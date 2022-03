Frauen leiden immer noch unter Diskriminierung und Gewalt

Oberschüpf. Zum Weltgebetstag für alle Konfessionen kamen Frauen aus den Pfarrgemeinden des Schüpfergrunds einschließlich Sachsenflur, in der Kulturkirche Oberschüpf zusammen. Aufgrund der derzeitigen Pandemie waren die Sitzplätze begrenzt, aber trotzdem fanden viele Frauen den Weg in die Kirche, die von Begleiterinnen der hiesigen Region ausgerichtet wurde.

Allen voran die Kirchengemeinderatsvorsitzende Sibylle Acker eröffnete den Weltgebetstag und brachte in einer Laudatio richtungsweisend die Länder England, Wales und Nordirland als Hoffnung für Zukunftspläne ein. Ebenso wirkten mit: Am Piano, Susanne Oehm-Henninger sowie Lektorinnen, die in Gebeten und Gesängen dem Weltgebetstag einen würdigen Rahmen verliehen.

Laut Sibylle Acker ist der Weltgebetstag eine der größten und ältesten weltweit ökumenischen Frauenbewegungen, die über 100 Projekte auf der ganzen Welt unterstützt. Beispielsweise würden Nähkurse für Frauen, vor allem für Alleinerziehende, von Witwen in Pakistan organisiert, damit Frauen ein kleines Einkommen erwirtschaften können. Für alle Projekte kommen jährlich 2,5 bis 3 Millionen zusammen, die diese verschiedensten Hilfsorganisationen unterstützen.

Anhand einer Folienpräsentation wurde von Sibylle Acker den Besuchern gezeigt wie eine solch weltweite Organisation funktioniert, etwa in den Städten Cardiff oder Belfast, deren Staatsoberhaupt Queen Elisabeth II ist. Sie stehe für Tradition und Beständigkeit, dem gleichzusetzen der dortige Premierminister Boris Johnson, der das Land regiert.

Acker zeigte anhand von Bildern, was „very britisch“ ist. Eine Kultur, die dem Christentum ihre Beständigkeit verleiht, allen voran die Church of England, deren Oberhaupt die englische Königin ist. Zur Sprache kam gleichfalls, der Nordirlandkonflikt, der Brexit und vor allem, was sich nur wenige vorstellen können, der arme Teil des Britischen Königsreichs. Jedes fünfte Kind sei von Hunger betroffen, häusliche Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Kindern sei laut dem Pressebericht: „Britinnen kämpfen weiter gegen Gewalt“ Alltag. wahe