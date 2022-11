Franziska Schindler ersetzt Daniel Gehrlein

Boxberg/Ahorn. Von Wertheim nach Boxberg: Franziska Schindler übernimmt von Daniel Gehrlein die Leitung im Familiennetzwerk Boxberg-Ahorn: „Ich wünsche mir etwas Gutes für alle“ – Sprechzeiten bleiben unverändert

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Familiennetzwerk Boxberg-Ahorn hat seit 1. November eine neue Leitung: Franziska Schindler übernimmt die Aufgaben vom bisherigen Stelleninhaber Daniel Gehrlein. Schindler ist im Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis, welches im Auftrag der Gemeinden Boxberg und Ahorn die Trägerschaft des Familiennetzwerks ausübt, keine Unbekannte. Die 26-jährige Sozialpädagogin ist bereits seit 2020 im diakonischen Auftrag unterwegs. Bisher war sie in der Kinder- und Jugendhilfe in Wertheim beschäftigt. Sie arbeitete dort unter anderem in der Tagesgruppe „Schatztruhe“ sowie in der Übergangsgruppe für Kinder und Jugendliche mit Schulvermeidungstendenzen.

Schindler wünscht sich, dass das Familiennetzwerk mit seinen vielfältigen Angeboten weiter als Ort der Begegnung von und für Familien in all ihren Formen, Existenzen und Herkünften bestehen und wachsen kann. Die neue Koordinatorin möchte die Angebote für Familien in Boxberg und Ahorn weiter besser vernetzen, Treffpunkte bieten sowie Interessierten Austausch und gegenseitige Unterstützung ermöglichen. Gemeinsam mit ehrenamtlich Mitarbeitenden und den Kooperationspartnern plant sie, „etwas Gutes für alle weiterzuentwickeln“, sagt sie. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Gern möchte ich Lichtblicke für Menschen schaffen und kleine Erholungsinseln bieten – kurz: durch schöne Momente den Alltag der Menschen mitgestalten.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kirche Tauberbischofsheim: Thomas Holler ist neuer Dekan Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum Erste Adresse für Sport und Gesundheit Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Spatenstich Neuartiges Projekt mit Vorzeigecharakter Mehr erfahren

Daniel Gehrlein, bisheriger Koordinator des Familiennetzwerks, freut sich, dass ein nahtloser Übergang erfolgt: „Mit Franziska hat das Familiennetzwerk eine kompetente Fachkraft für die Menschen in Boxberg und Ahorn gewonnen.“ Er ist sich sicher, dass „sie nahtlos übernimmt und mit viel Elan und Schwung die bestehenden Angebote fortführt. Sie wird auch frischen Wind und neue Ideen zur Weiterentwicklung des Familiennetzwerks Boxberg-Ahorn einbringen.“

Gehrlein bedankt sich für dreieinhalb spannende Jahre, in denen er viel entwickeln konnte, was das Familiennetzwerk in seiner heutigen Form ausmacht. „Dies wäre ohne die Vielzahl an engagierten und offenen Menschen und Einrichtungen so nicht zu schaffen gewesen“, so Gehrlein, der das Familiennetzwerk aus „rein persönlichen Gründen sowohl mit einem lachenden als auch einem weinenden Auge verlässt.“

Die Sprech- und Öffnungszeiten des Familiennetzwerks Boxberg-Ahorn bleiben zunächst unverändert. Zu finden sind die Angebote und Öffnungszeiten unter www.diakonie-tbb.de.