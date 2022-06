Fitness unter Beweis gestellt

Windischbuch. Die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Windischbuch nahm am zweiten Volksbank Hohenlohe Rats Run in Kupferzell teil. Auf dem zehn Kilometer langen Rundkurs mussten einige Hindernisse aus Schlamm, Sägemehl, Autoreifen oder Wasserbecken überwunden werden. Dabei sorgte die Freiwillige Feuerwehr aus Kupferzell bei schwülheißen Temperaturen zwischendurch immer wieder für eine nasse Abkühlung der Läuferinnen und Läufer. Abteilungskommandant Christian Stang ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe anzuführen und ging mit gutem Beispiel voran. Im Anschluss an die anstrengenden zeh Kilometer sagte er sichtlich erschöpft, aber guter Laune: „Ich war hier schon 2019 am Start, da war mir sofort klar, dass das auch etwas für meine Jungs ist. Eine perfekte Mischung aus sportlicher Herausforderung gepaart mit dem Aspekt, dass hier gegenseitige Hilfe einen schneller vorankommen lässt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1