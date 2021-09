Firmen EWK und BTB agieren künftig an einem Standort in Windischbuch

Nach einjähriger Planungsphase läutete Andreas Eckert, Geschäftsführer der beiden Unternehmen EWK GmbH und BTB GmbH, mit dem Spatenstich mit seiner Frau Ulrike Eckert und Wolfgang und Harald Maier von der ausführenden Baufirma Farmbau die Bauphase des neuen Produktions- und Bürokomplexes in Windischbuch ein.

Neben einer geräumigen Produktionshalle, die auf die spezifische Fertigung der beiden Unternehmen ausgelegt wurde, befinden sich Büro- und Sozialräume für die Verwaltung auf dem Gelände direkt angeschlossen.

Die bisher aufgeteilten Produktionsstandorte beider Unternehmen in Westernhausen und Berlichingen werden künftig zusammengelegt und nutzen die so entstehenden Synergieeffekte in Logistik und Verwaltung.

In den neuen Räumlichkeiten werden in weniger als sechs Monaten die Fertigungs- und Logistikanlagen beider Unternehmen Platz finden.

BTB verlagert an den neuen Standort moderne Schweißplätze und automatisierte Schweißroboter. Zusätzlich wird noch mit dem Umzug in eine teilautomatisierte Pulverbeschichtungsanlage investiert, damit die Durchlauf- und Lieferzeiten künftig weiter verkürzt werden können.

Die EWK als Spezialist der Fertigung kundenspezifischer Zeichnungsteile ergänzt das Produktportfolio mit Fertigungsanlagen im CNC-Dreh- und CNC-Fräsbereich. Zusätzlich zur Zerspanung findet die Fertigungslinie des hauseigenen Produkts „Wasserschieber“ in der neuen Halle Platz. Auch der Bereich des Kunststoffspritzens mit eigener Montageabteilung zieht in das neue Gebäude mit ein und wird künftig weiter ausgebaut.

Schlüsselfertig geplant und gebaut wird der neue Standort von der Firma Farmbau aus Langenburg. Die Halle in Betonstützenbauweise, das Bürogebäude mit wärmegedämmten Betonsandwich-Fertigteilen. Das Ganze im KfW40-Standard, um die Energiekosten so gering wie möglich zu halten.