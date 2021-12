Feinmechanikerpreis für Spänefresser von Karl-Heinz Kilian aus Windischbuch

Windischbuch. Nachhaltig und effektiv für viele Betriebe ist die Lösung, die Karl-Heinz Kilian erarbeitet hat. Der Windischbücher hat einen Spänefresser konstruiert, der problemlos an eine handelsübliche CNC-Fräsmaschine angebaut werden kann. Diese Idee stieß bei der Jury für den Feinmechanikerpreis auf großes Interesse. Und so ging die Auszeichnung im Rahmen des Metallbaukongresses des Bundesverbands Metall, der kürzlich im „Vogel Convention Center“ in Würzburg stattfand, an den erfolgreichen Tüftler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Metallbau-Unternehmen werden von „M&T Metallhandwerk & Technik“ seit mehr als zehn Jahren mit dem Deutschen Metallbaupreis und dem Feinmechanikerpreis gewürdigt, getreu dem Motto des Wettbewerbs „klug geplant, perfekt gebaut“. Herausragende handwerkliche Leistungen spielen gleichermaßen bei der Auszeichnung für den besten Feinwerkmechaniker mit dem Feinwerkmechanikpreis eine besondere Rolle. Die Jury achtet besonders auf die hohe Qualität in Konzeption, Planung und Ausführung sowie auf die kreative Umsetzung bei schwierigen Einbausituationen, heißt es in der Pressemitteilung von M&T.

Film gedreht

„Mit dieser Auszeichnung hätte ich nie gerechnet“, sagt der Windischbücher überglücklich. Vor der Preisübergabe wurde noch ein kleiner Film über den Chef von MBK Maschinenbau Kilian gedreht, um ihn und seine Innovation vorzustellen. Der kleine Streifen, der auf der Plattform „Youtube“ zu sehen ist, habe bereits für einige Resonanz und Interesse von Firmen gesorgt.

Für Karl-Heinz Kilian hat sich das Entwickeln gelohnt. Seine Eigenkreation, die er selbst am Markt vertreibt, ist eine „zeit- und platzsparende Lösung“ für Handwerksbetriebe und große Unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Entwickler Karl-Heinz Kilian aus Windischbuch freut sich über die Auszeichnung mit dem Feinmechanikerpreis. © Seufert

Bei der Bearbeitung von Metall an CNC-Maschinen entstehen lange Späne. Die können sich beim Abtransport aus dem Innenraum der Maschine in einen außenstehenden Container verheddern. Zudem brauchen sie viel Platz. Da Karl-Heinz Kilian als Chef einer Präzisionsdreherei täglich mit diesem Problem zu tun hatte, wollte er Abhilfe schaffen.

Seine Erfindung, der „Spänefresser MBK-W1“ , dockt an die CNC-Maschine an – entweder als Einschub in die Maschine oder als Aufsatz-Möglichkeit. Eine Messerträgerwelle mit 35 Messern zerkleinert das Material. „Damit kann man die Späne auf ein Fünftel bis ein Zehntel reduzieren und es passt mehr Abfall in einen Container.“ Für Kilian hat die Erfindung noch einen ganz anderen Aspekt. „Es sind viel weniger Entsorgungsfahrten nötig. So kann CO2 eingespart werden.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schreinerhandwerk Deutscher Vizemeister: Schreiner Felix Wilhelm aus Dörzbach überzeugt Jury mit Schaukelstuhl Mehr erfahren Meefisch Marika Haensch aus Marktheidenfeld gewinnt Kinderbuch-Illustrationspreis Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hochschule Konstanz Hochschulpreis Holzbau: Jury würdigt „innovative Impulse” des Igersheimer Jan Schreiber Mehr erfahren

Die ausgezeichnete Innovation, die bereits einen Bundespreis für hervorragende innovative Leistungen für das Handwerk und eine Goldmedaille bei der Erfindermesse IENA erhielt (wir berichteten), wurde nun erneut prämiert.

Weitere Verbesserungen

Für Kilian aber kein Grund, nicht noch weitere Verbesserungen vorzunehmen. Das Augenmerk liegt derzeit auf Förderbahn und pneumatischer Anhebung. In Österreich ist diese Variante bei Lucchini derzeit im Einsatz. In der Niederlassung des italienischen Herstellers für ICE-Radreifen bekommt der Spänefresser genug Futter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Abfallstücke mit einer Höhe von zehn Millimetern und einer Stärke von 1,3 Millimetern schafft er locker“, freut sich der Erfinder. In den vergangenen Monaten war Kilian mehrfach in dem Werk, das seinen Sitz in der Nähe von Linz hat. Er freut sich, dass sein „Anbau“ gut ankommt. Weitere Zerkleinerer seien schon bestellt worden.

Stolz ist er auch, dass mittlerweile das europäische Patent auf seine Weiterentwicklung des Spänefressers erteilt worden ist. Damit könne er nun verstärkt das Thema Marketing angehen.

Wegen Corona sei es nicht ganz so einfach gewesen, die Innovation zu vermarkten. Besuche bei den Firmen, um die Entwicklung vorzustellen, seien kaum möglich gewesen. Und er hat schon weitere Verbesserungsideen: Mit der Modifizierung würde man „von Zerkleinern nichts mehr sehen außer einer Kontrolllampe“, ist Kilians Ziel. Damit will er durchstarten.