Fasnachtsorden huldigt der neuen Rathaus-Chefin

Die Boxberger Narren wollen sich die fünfte Jahreszeit durch Corona nicht komplett vermiesen lassen. Sie wollen einige Aktivitäten durchziehen. Buchfink und Fasnachtsorden gibt es schon.

Boxberg. „ Das wäre doch gelacht! 2022 wird in Boxberg wieder Fasnacht gemacht“, das dachte man bei den Boxberger Narrhalla-Oberen als man im vergangenen November mit Rathaussturm und Proklamation Prinzenpaar – natürlich unter Coronabedingungen – den Start in die Fünfte Jahreszeit 2021/2022 in Boxberg einläutete.

Hoffnungsvoller Start

2 Bilder Vanessa und Patrik Sohns repräsentieren als Narrhalla-Prinzenpaar Prinzessin Vanessa I. und Prinz Patrik II. die Boxberger Fastnacht. © Foto Besserer

Doch weit gefehlt, denn Corona verstand alles andere als andere als närrischen Spaß und schob mit seiner Omikron- Variante dem närrischen Treiben einen Riegel vor und zwang die Boxberger Fasnachter um Narrhallapräsident Gerd Schlesinger wehmütig alle geplanten närrischen Termine in und um die Umpfertalmetropole abzusagen: kein Unterhaltungsabend, keine Kinderfasnacht, kein Fasnachtsumzug, keine sonstigen Fasnachtsveranstaltungen, kein Bocknarrenschlagen und, und , und . . .

Alle lieb gewonnenen närrischen Traditionen in der Umpfertalmetropole mussten nach der ausgefallenen Kampagne 20/21 nun bereits zum zweiten Mal coronabedingt abgesagt werden. Doch auch dies wird man bei der Narrhalla und der Boxberger Fastnacht überstehen, da ist sich Narrhallapräsident Gerd Schlesinger und sein närrisches Team ganz sicher.

Wenn auch die Kampagne 21/22 erneut ausfallen muss, habe man mit dem Fastnachtsstart im vergangenen November gezeigt, dass man bestens gerüstet war und sich auf eine spannende närrische Kampagne vorbereitet hatte. Der Rathaussturm – bei dem die neue RathausChefin Heidrun Beck gleich ihr närrisches Debüt in der Umpfertäler Narrenhochburg gab, war der schlagende Beweis dafür.

Prinzenpaar proklamiert

Und tat man sich in den zurückliegenden Jahren mit einem Narrhalla-Prinzenpaar nicht immer ganz leicht, so hatte man für diese Kampagne mit Vanessa und Patrik Sohns aus dem kleinen Boxberger Stadtteil Epplingen auch bei der sich anschließenden Proklamation im Boxberger Rathaushof, mit Prinzessin Vanessa I. und Prinz Patrik II. wiederum ein attraktives Prinzenpaar parat. Dabei war man noch zuversichtlich, beim großen Unterhaltungsabend und den närrischen Auftritten in der Umpfertalmetropole und der Region das neue Narrhalla-Prinzenpaar dem Narrenvolk präsentieren zu können. Doch Corona machte alles zunichte, denn die offiziellen Fastnachtstermine mussten abgesagt werden. Doch nicht die närrischen Planungen bei der Narrhalla und den Boxberger Fasnachtern. Wenn auch die närrischen Veranstaltungen in der Kampagne 21/22 coronabedingt ausfallen, so wird die Boxberger Fastnacht dennoch nicht in Vergessenheit geraten. Denn schließlich gibt es nach Corona wieder eine närrische Fünfte Jahreszeit in der Umpfertalregion und darauf ist man bei der Narrhalla bestens vorbereitet.

Närrische Aktivitäten

Auch für diese Kampagne, so Narrhalla-Präsident Gerd Schlesinger, wird man nicht ganz auf närrische Aktivitäten, wenn auch nicht mit großem Publikum und unter Einhaltung der Coronavorschriften, verzichten müssen. Eifrig war der Buchfink – Boxbergs närrische Fastnachtszeitung – auch in diesem Jahr wieder unterwegs und hat so allerhand Heiteres und Schmunzelhaftes erfahren und garniert mit Anekdoten und Bildern aus der Kampagne 2020 zu Papier gebracht. Und wer wissen will was so alles drin steht, am Fastnachtssamstag ist die Narrhalla in der Umpfertalmetropole und den umliegenden Ortschaften unterwegs und bietet die neueste Buchfinkausgabe zum Kauf an.

Auch plant man (wie auch immer) die Präsentation des Narrhalla- Prinzenpaares Prinzessin Vanessa I. und Prinz Patrik I, für das kommende, närrische Wochenende. Ebenso wird der der für die Kampagne kreierten Narrhallaorden 2022 in einer internen Ordensfeier an die närrischen Würdenträger und Honoratioren überreicht. Schade, dass dies nicht wie gewohnt beim traditionellen närrischen Empfang und großen Unterhaltungsabend der Narrhalla geschehen konnte.

Denn mit dem Wechsel auf dem Chefsessel des Boxberger Rathauses war so einiges in Boxberg aktuell, das einer närrischen Würdigung hätte standhalten müssen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! So hat man den Narrhalla-Jahresorden 2022 der neuen Rathauschefin gewidmet. Der von den Wappen der Boxberger Stadtteile umrahmte Wappenbock ziert der Narrenspruch „Selbst der Bock schmilzt dahin, bei der neuen Bürgermeisterin“. Na, also.

Man ist bei der Narrhalla und den Boxberger Fasnachtern, so Narrhalla-Präsident Gerd Schlesinger, schon sehr traurig, dass nach 2021 auch die diesjährige Kampagne Corona zum Opfer gefallen ist, zumal man sich für eine Kampagne 2022 bestens gerüstet hatte. Doch man lässt sich nicht unterkriegen, denn die Boxberger Fastnacht lebt, wenn auch etwas coronagebremst, närrisch weiter. Denn „Humor ist, wenn man trotzdem lacht!“ prewe