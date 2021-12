Falsche Polizeibeamte haben in Schweigern mehrere zig-tausend Euro erbeutet

Schweigern. Falsche Polizeibeamte betrogen am Donnerstag in Schweigern eine Seniorin um ihre Ersparnisse. Die Frau hatte einen Anruf von angeblichen Polizisten erhalten, die sie mit einer Lügengeschichte dazu brachten, ihnen mehrere zig-tausend Euro zu übergeben. Die Betrüger riefen nach der ersten Geldübergabe erneut an und forderten weiteres Geld, woraufhin die Seniorin zu einer Bank ging. Mitarbeiter vermuteten einen Betrug und informierten die Polizei. Vermutlich schöpften die Täter Verdacht, zu einer zweiten Geldübergabe kam es nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil in den vergangenen Tagen im Kreis zahlreiche Anrufe mit betrügerischen Absichten eingingen, warnt die Polizei erneut: Die Polizei ruft niemals unter der 110 an. Man sollte sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und den Hörer auflegen. Und wird man Betrüger los: Misstrauisch werden bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. In diesem Fall sofort die 110 wählen und den Sachverhalt mitteilen. Dabei nicht die Rückruftaste benutzen, da man sonst wieder bei den Tätern landet. Und am Telefon sollte man nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen, sich besser mit der Familie oder Personen, denen man vertraut, beraten.