Fahrer flüchtete nach Kollision auf der A81

Boxberg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker flüchtete am Dienstagmorgen, nachdem er mit einem Mercedes auf der A 81 bei Ahorn zusammengestoßen war. Der 33-jährige Fahrer des Daimlers war gegen 5.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg auf der linken Fahrspur unterwegs. Als er einen auf der rechten Spur fahrenden Audi passierte, lenkte dieser plötzlich nach links und streifte den Mercedes. Hierdurch zog der 33-Jährige nach links und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrer hielten zunächst nicht an, sondern fuhren bis zur nächsten Anschlussstelle und blinkten, um abzufahren. Als der 33-Jährige von der A 81 abfuhr, bemerkte er, wie der Fahrer des dunklen Audis vermutlich mit polnischen Kennzeichen in Richtung Würzburg davonfuhr. Sollte der Fahrer nicht ausfindig gemacht werden, bleibt der Mercedes-Lenker auf einem Schaden von rund 15 000 Euro sitzen. Zeugen sollten sich unter Telefon 09341/60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1