Fahrbahn wird erneuert

Boxberg/Osterburken. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest saniert die Fahrbahn der A81 zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken, auf Höhe des Rastplatzes Seegrund. Die Baumaßnahme betrifft einen rund 3,5 Kilometer langen Streckenabschnitts. Sie beginnt im Laufe des Montags, 13. März, mit der Einrichtung der Baustellen-Verkehrsführung und wird voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor die Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Heilbronn beginnen können, muss der Verkehr auf die Gegenfahrbahn nach Würzburg umgelegt werden. Dafür soll ab Montag, 20. März, eine Mittelstreifenüberfahrt hergestellt und die für die Bauzeit vorgesehene Verkehrsführung eingerichtet werden. In dieser mehrtägigen Vorbereitungsphase wird in Tagesbaustellen gearbeitet, bei denen zeitweise auch einzelne Fahrspuren entfallen.

Mit Beginn der Hauptphase wird ab dem 3. April der Verkehr in Richtung Heilbronn komplett auf die Fahrbahn nach Würzburg umgelegt und zweispurig an der Baustelle vorbei geleitet. Die beiden Fahrstreifen nach Würzburg bleiben verengt erhalten, damit jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

Mehr zum Thema Straßenbauarbeiten beginnen am 6. März Ortsdurchfahrt Eichel wird halbseitig gesperrt Mehr erfahren

Saniert wird im sogenannten Hocheinbau-Verfahren. Das bedeutet, die neuen Trag-, Binder- und Deckschichten aus Asphalt werden auf die bestehende Betonfahrbahn aufgebracht. Zudem werden beidseitig die Schutzplanken auf die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Mit der Wiederherstellung der Markierungen wird die Sanierung abgeschlossen.

Voraussichtlich ab Ende Mai steht der sanierte Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung.