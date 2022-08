Fachkräftebedarf als Herausforderung

Schweigern. Landrat Christoph Schauder und Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, haben vor kurzem gemeinsam mit Bürgermeisterin Heidrun Beck die Menü-Manufaktur Hofmann in Schweigern besucht, die nun mit der leicht veränderten Marke Hofmann’s am Markt agiert. Mit einer positiven Gesamtentwicklung und einer stabilen Auftragslage trotzt der Qualitätsführer in der Gemeinschaftsverpflegung den Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie und Lieferkettenschwierigkeiten am Markt bedingt durch den Ukraine Krieg entstanden sind. Dies beschert ein deutliches Wachstum und sichert Arbeitsplätzefür die Region. Die größte Herausforderung stellt laut den Geschäftsführern jedoch die Gewinnung von (Fach-)arbeitskräften und wissenschaftlich ausgebildetem Personal dar.

„Egal ob bei kleinen mittelständischen Unternehmen oder bei global agierenden Firmen, die Fachkräftegewinnung für den technischenund den kaufmännischen Bereich gestaltet sich aktuell schwierig“, sagte Landrat Christoph Schauder. „Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie attraktiv der Ländliche Raum sein kann. Im Main-Tauber-Kreis locken interessante Firmen, eine tolle Infrastruktur sowie eine schöne und familienfreundliche Umgebung“.

„Ländliche Gebiete haben definitiv Vorteile gegenüber Großstädten zu bieten, das merken wir auch innerhalb unserer Belegschaft“, teilte Rainer Baumgärtner, Geschäftsführer bei Hofmann’s mit. Die größeren Herausforderungen stünden jedoch noch bevor, wenn in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen.

Hier müsse rechtzeitig entgegengewirkt werden, betonte der Sprecher der Geschäftsführung Dennis Gmeiner. „Wir bei Hofmann’s habenbeispielsweise ein Personalentwicklungsprogramm aufgesetzt, um den Mitarbeitenden die Perspektiven aufzuzeigen und sie an das Unternehmen zu binden. Gleichfalls intensivieren wir die Kooperation mit Hochschulen, wie der Dualen Hochschule Baden-Württembergin Heilbronn, um Talente langfristig zu entwickeln“, sagte Gmeiner.

„Auch auf Ausbildungsmessen merkt man, dass es deutlich weniger Interessierte gibt als noch vor einigen Jahren“, erklärte Tim Hilchenbach, Produktleiter bei Hofmann’s. „Um hier entgegenzuwirken und die jungen Leute auf unser Unternehmen aufmerksam zu machen, haben wir beispielsweise mit den Auszubildenen ein Projekt auf dem Weinfest in Markelsheim gestartet und Essen angeboten“.

Die Tatsache, dass das Unternehmen so gut durch die vergangenen Monate gekommen ist, lässt sich laut Hilchenbach auch auf die innovativen Produkte zurückführen. So entwickle die Menü-Manufaktur regelmäßig und auch saisonal neue Menüvorschläge. Auch bei vegetarischen oder veganen Gerichten sei das Unternehmen inzwischen auf dem Vormarsch und könne hier eine breite Produktpalette anbieten. „Das vegetarische Sortiment wird, gerade bei den jüngeren Generationen, deutlich mehr an Nachfrage gewinnen. Darauf reagieren wir“, betonte der Produktleiter. „Die Menschen achten mittlerweile mehr darauf, wo ihr Essen herkommt und welche Inhaltsstoffe verwendet werden. Da wir mit unserer Manufaktur unsere Menüs selbst von Hand kochen und auf Zusatzstoffe verzichten, sind wir hier am Puls der Zeit“, erklärte Anne Schmitt, Leiterin des operativen Bereichs.

„Ich bin stolz, eine solch bedeutende Firma, wie Hofmann’s in Boxberg zu haben. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass die Stadtaber auch der Main-Tauber-Kreis bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind“, sagte die Bürgermeisterin Heidrun Beck.

Bei Hofmann´s arbeiten rund 1200 Personen, der Großteil davon an den drei Produktionsstandorten im Landkreis. Werte wie Qualität,Regionalität und Nachhaltigkeit spielen im Unternehmen eine zentrale Rolle. „Aufgrund der ähnlichen kulturellen und unternehmerischen Werte gab es Ende des vergangenen Jahres eine Kooperation mit Hipp. Darauf sind wir sehr stolz“, betonte Geschäftsführer Gmeiner.

Zu den Kunden von Hofmann’s zählen Betriebskantinen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Aber auch der Online-Handel für den Privatgebrauch nimmt zu. lara