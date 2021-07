Es gibt viel zu tun

Oberschüpf. Hoch über Oberschüpf thronte einst eine „Burg“ im Besitz vieler Reichslehen und Edelherren, darunter auch die „Ritter von Rosenberg“ erwähnt sind. Dort oben hat durch den 1958 gegründeten Dorf- und Heimatverschönerungsverein die ehemalige Burg neue Erinnerungswerte erhalten. Nach Jahren der Stille haben sich einige junge heimatverbundene und fleißige Männer vor fünf Jahren der geschichtlichen Vergangenheit wieder angenommen und den Verein reaktiviert. Ein Vorstand wurde gegründet und die Arbeit aufgenommen, denn ein solches Vermächtnis ist geprägt von vielen handwerklichen Arbeiten und Fertigkeiten.

Nun sind einige Jahre vergangen und auch dort ist durch „Corona“ erst wieder alles auf Eis gelegt worden. Aber die Arbeiten auf der Burg liefen weiter – und so hatte man die Zeit genutzt, das bestehende Vereinsheim mit einem neuen Dach zu versehen. Auch Pflege und Mäharbeiten mussten weitergehen. Nun fand die Hauptversammlung statt.

Vorsitzender Sven Leitl begrüßte vor allem Bürgermeisterin Heidrun Beck, die sich freute, ein so junges Team im Vorstand zu sehen, das dieses wertvolle kulturelle Vermächtnis weiterführe. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen ging Sven Leitl über zur Tagesordnung. Trotz Corona hatte es Vereinsaktivitäten gegeben – so etwa Obstbaumschnittkurse. Maximilian Behr freute sich, dass die Metallcontainer von der Bevölkerung gut gefüllt würden, was wichtige Einnahmen seien. Auch werde die Hütte von Zeit zu Zeit gerne angemietet. Das Projekt „Wir für hier“ ermögliche durch Spenden wichtige Anschaffungen, deswegen wolle man davon weiter profitieren, wie Kassierer Axel Größlein betonte. Nachdem die Kassenprüfern Waltraud Henninger und Günter Preis nichts zu beanstanden hatten, lobten sie explizit Größlein für dessen vorbildliche Arbeit.

Heidrun Beck nahm die Entlastung vor und führte anschließend die Neuwahlen durch. Sie brachten schließlich folgendes Ergebnis: Vorsitzender Sven Leitl, Stellvertreter Felix Behr, Schriftführer: Maximilian Behr, Kassierer Axel Größlein, Kassenprüfer: Waltraud Henninger und Günter Preis, Beisitzer Steffen Leitl und Holger Fischer. wahe

