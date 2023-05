Es gibt noch viel zu tun auf dem Schlossberg

Oberschüpf. In bewundernswerter Weise sind seit dem Jahr 2016 mehrere junge Oberschüpfer unter der Leitung von Sven Leitl, Felix Behr, Axel Größlein, Maximilian Behr, Steffen Leitl und Holger Fischer, darauf bedacht, den Vorgängerverein „Förderkreis für Dorf- und Heimatverschönerungsverein“ Oberschüpf wieder zu reaktivieren, einen neuen Vorstand zu wählen und sich mit Taten an den Erhalt des Oberschüpfer Schlossbergs, einem Erbe der ehemaligen „Ritter von Rosenberg“, zu wagen. Gesagt getan. Es wurde von den jungen Männern viel geleistet in den vergangenen Jahren, um dem schönen Erbe hoch oben auf dem Schlossberg den Geist der einstigen Veteranen, die über 50 Jahre zum Erhalt der einstigen Burg beigetragen haben, wieder Aufwind zu geben.

Nun fand auf Initiative des gewählten Vorsitzenden Sven Leitl die Jahreshauptversammlung in der durch einen angeschafften Pelletofen erwärmten Schlossberghütte statt. Der Vorsitzende hielt nach seiner Begrüßung einen kurzen Rückblick auf die Geschehnisse in Form von Arbeitseinsätzen und Festlichkeiten. Den Helfern sowie Sponsoren galt sein besonderer Dank. Es wurden nach der Dachsanierung noch einige Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt. Sven Leitl legte eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitgleider ein.

Schriftführer Felix Behr berichtete von einigen Veranstaltungen der vergangenen Jahre. Drei Sitzungen wurden im Rechnungsjahr abgehalten,weiter ein Schlossbergfest, ein Sternfest, mehrere Arbeitseinsätze, auch Bänke rund ums Ort wurden renoviert. Auch stand die Unterstützung der Bewirtung der Weihnachtsfeier der Stadt auf dem Programm. Letztlich überbrachte Stadtrat Weckesser die Grüße von Bürgermeisterin Heidrun Beck.

In den vergangenen Jahren standen seitens des Vorstands weitere Planungen im Vordergrund, und es gibt viel zu tun, um dem „Alten Schloss“ wieder ein neues Gesicht zu geben.

Kassierer Axel Größlein lieferte einen detaillierten Kassenbericht. Es wurde sparsam gewirtschaftet, damit weitere Maßnahmen realisiert werden können. Die Kasse wurde geprüft von d Waltraud Henninger und Günter Preis, diese die Entlastung erteilten.

Um den Oberschüpfer Schlossberg zu erhalten, beziehungsweise wieder auf ein zeitgerechtes Level zu bringen, werden natürlich weiterhin viele Helfer gebraucht, ebenso auch Sponsoren, die den jungen Verein eventuell mit finanziellen Mitteln unterstützen. Dann können auch längst überfällige Maßnahmen in Angriff genommen werden, und die Bürger von Oberschüpf und Umgebung können sich wie früher, auf eine Wanderung zum Schlossberg mit angrenzendem Burgwald freuen, oder wieder das eine oder andere Fest hoch über dem Dorf ohne Lärmbelästigung von Anwohnern gefeiert werden. Hier ist der das Schlossberg-Sommerfest am 24. Juni, nächste Termin. wahe