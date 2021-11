Ersthelfer mit Gerät ausstatten

Boxberg. Nach der Stationierung von Defibrillatoren an bestimmten Punkten in den Stadtteilen erkundigte sich Alwin Deißler. Der Uiffinger Ortsvorsteher Stefan Bier, selbst Aktiver beim Roten Kreuz, sah darin keine befriedigende Lösung, denn dessen Einsatz mache nur Sinn, wenn er sehr zeitnah nach Eintritt des Notfalls erfolge und dafür brauche es auch geschultes Personal. Viel effizienter wäre eine Ausstattung der Ersthelfer mit dem Gerät, das seiner Meinung nach nur dort erfolgreich eingesetzt werden könne, wo sich größere Menschenmengen treffen. In der Umpfertalhalle gibt es bereits einen Defibrillator. pal

