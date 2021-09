Erster Weltkrieg trifft Wölchingen hart

Wölchingen. Gemeinsam wird im Oktober 1840 der Vertrag zur Zehnt-Ablösung der Fürstlich-Leiningischen Standesherrschaft unterschrieben. Gemeinsam leiden die Gemeinden des gesamten Amtsbezirks Boxberg unter der Doppellast von großherzoglichen Staatssteuern und mittelalterlichen Feudallasten.

Als am 7. März 1848 abends das Boxberger Amtshaus gestürmt wird, laufen die Bürgerwehren von Boxberg und Wölchingen zu den „Tumultanten“ über. Das großherzoglich-badische Erdgeschoss wird verschont (das ist „gut badisch“), das fürstlich-leiningische Obergeschoss geplündert; der verhasste Rentamtmann kann gerade noch fliehen.

Der Boxberger Raum wird ein Brennpunkt im sogenannten „Kleinen Bauernkrieg“. Die badische Landesregierung schickt Soldaten, die Stimmung kippt. Bald wird auch der großherzoglich-badische Amtmann offen bedroht.

Sternstunde der Demokratie

Im Dezember 1848 beschließt die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche die „Grundrechte des Deutschen Volkes“, eine Sternstunde der Demokratie. Darunter „das unbeschränkte Recht, Vereine zu bilden“. Besonders in Baden entstehen demokratische „Volksvereine“, auch im Amtsbezirk Boxberg.

Im Mai 1849 meutern Rastatter Soldaten, die Volksvereine übernehmen die Macht in Baden, führen erstmals freie Wahlen durch. Aber die Demokratiebewegung scheitert.

Unter Führung preußischer Truppen wird die Revolution niedergeschlagen („Gegen Demokraten helfen nur Soldaten!“). Tausende Gemeindepolitiker werden abgesetzt, auch in Wölchingen Bürgermeister, Ratsschreiber, zwei der drei Gemeinderäte.

In Baden herrscht Kriegsrecht unter preußischer Besatzung. Vereine und Versammlungen sind streng verboten. Heimlich treffen sich in Wölchingen Boxberger und Wölchinger zum gemeinsamen Singen und Debattieren, verbürgt ab 1854. Sieben Jahre später gehen die Boxberger eigene Wege. Es sind die Anfänge der Gesangvereine Liederkranz Wölchingen und Sängerbund Boxberg.

1864 beginnen die Bahn-Bauarbeiten auf Gemarkung Wölchingen, 1866 geht die Bahnlinie Heidelberg-Würzburg in Betrieb. Wölchingen hat nun einen Bahnhof mit Haltestation. Freilich ist die neue Technik auch umstritten. Viel Rebland ist verlorengegangen. Meldete Wölchingen in den 1850er Jahren noch bis zu 160 Morgen (54,4 ha) Rebland, sind es 1870 nur noch 80 Morgen – der Bahnbau hat die Rebfläche halbiert. 1867 lässt die Gemeinde das „erkaufte“ baufällige fürst-leiningische Kelterhaus einreißen. Bis 1869 entsteht hier ein neues Rathaus mit Spritzenhalle, Ortsarrest, Wachtzimmer, Glockentürmchen.

Die Jahre 1877 bis 1879 sind von der großen Kirchen-Renovierung geprägt. Alle Bauteile oberhalb des Hauptgesimses, oft aus Holz, zum Teil als Vorratsspeicher genutzt, werden neu erstellt, in Stein gefasst. Im Innern werden die Gewölbe, Pfeiler, Kapitelle und Gewölberippen erneuert oder überarbeitet. Als „Krönung“ wird der Kirche ein mächtiger, weithin sichtbarer Vierungsturm aufgesetzt.

Bürger ziehen in die Stadt

Ende des 19. Jahrhunderts hat der Weinbau zunehmend Probleme aufgrund von Schädlingen und Krankheiten. Viele Menschen ziehen in Städte und arbeiten in der Industrie. Auf den arbeitsintensiven Weinbergen werden vermehrt Luzerne (Blauer Klee) und Spelz (Grünkern) angebaut. Die Entwicklung des Reffkastens und der Bau eigenständiger Darren (im Bürtlein entstehen 1904 bis 1906 die ersten drei Darren) erleichtern die Produktion von Grünkern. Jüdische Händler vertreiben die Ware bis nach Amerika.

Um den Absatz in der nordbadischen Kornkammer zu fördern, schließen sich die Bauern zu einer genossenschaftlichen Vermarktung zusammen. An der Wölchinger Bahnlinie wird das „Lagerhaus Boxberg“ gebaut. Binnen Jahresfrist steht es „an der Spitze aller badischen Lagerhäuser“. Der Erste Weltkrieg, die „Urkatastrophe des Jahrhunderts“, trifft Wölchingen hart. 39 Einwohner sterben auf den Schlachtfeldern, in Lazaretten oder bleiben vermisst. 39 Mann – das sind 14 Prozent der männlichen Bevölkerung. Keine andere Gemeinde im heutigen Boxberger Stadtgebiet hat so große Verluste. Da verwundert es nicht, dass man ein großes Krieger- und Gefallenen-Denkmal errichten will. Doch dafür braucht es Platz und Geld.

Platz findet sich durch den Abriss des alten Schulhauses. Geld kommt aus Amerika, von ausgewanderten Wölchingern. Im Juli 1931 feiert Wölchingen drei Tage lang die Denkmal-Einweihung: mit Fackelzügen, Musik, Gesang, Festreden und Heimattag. Alle neun Stifter werden zu Ehrenbürgern ernannt. Niemand ahnt das nahende Unheil, den Zweiten Weltkrieg. Er fordert nicht nur Opfer auf fernen Schlachtfeldern, sondern wird auch mitten durch die Ortschaft wüten. Am Karsamstag, 31. März 1945, erleben Wölchingen und Boxberg stundenlange Kämpfe zwischen deutschen und amerikanischen Truppen. Die Deutschen leicht bewaffnet, meist hinter Häuser und Scheunen, die Amerikaner hoch ausgerüstet auf der Landstraße von Angeltürn her. Emilie Geißler aus der Gaisbach läuft während des Gefechts zu den Amerikanern, erreicht eine halbstündige Feuerpause, viele Bewohner können ihre Häuser verlassen.

Als bei Einbruch der Dämmerung die Waffen schweigen, brennen 49 Wölchinger Gebäude oder sind zerstört; Boxberg verliert sieben Wohnhäuser und 19 Scheunen. 36 deutsche Soldaten werden in Wölchingen beerdigt. Die Schillingstädter Hilda Dörzbacher besucht am Ostersonntag Verwandte: „Nie vergessen werde ich den Anblick der vor ihren abgebrannten Häusern sitzenden Menschen. Rußgeschwärzt, übernächtigt und verstört spiegelten sie das Grauen des vorangegangenen Tages, müde und hoffnungslos“.