Erneuter Kantersieg

Königheim. Die Tennis-Senioren (55+) der TSG Königheim/Dittwar/Werbach landeten nach dem 6:0-Heimsieg gegen den TSC Wertheim beim TC Flinsbach ebenfalls einen 6:0-Auswärtserfolg. Wolfgang Maier (6:0, 6:2), Reiner Stahl (6:1, 6:2) und Bruno Lippert (6:1, 6:1) verbuchten klare Siege, während Joachim Spies etwas kämpfen musste, um aber letztlich doch mit 6:2, 6:4 den Gesamtsieg bereits nach den Einzeln sicher in trockene Tücher zu bringen. Die Doppel Maier/Lippert (6.1, 6:3) und Stahl/Spies (6:1, 6:1) machten den Kantersieg perfekt. Nach dem teilweise coronabedingten Rückzug der Mannschaften von Heinsheim und Malsch kommt es nun bereits am Samstag, 3. Juli, ab 11 Uhr in Königheim zum Gruppenfinale gegen das ebenfalls noch ungeschlagene Team des TC Rauenberg. bruli

