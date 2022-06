Boxberg. Gut vier Jahre nach seiner Gründung konnte der 1. FC Umpfertal bereits den ersten großen sportlichen Erfolg ernten: Die 1. Mannschaft des noch jungen Clubs spielt in der kommenden Saison in der Landesliga-Odenwald. Sowohl die beiden Vereinsvorsitzenden Christian Kutirov und Steffen Kuhn als auch Bürgermeisterin Heidrun Beck sahen darin das „Ergebnis einer gelungenen Fusion“, denn weder dem VfB Boxberg/Wölchingen noch dem TSV Schweigern, den beiden Vereinen, die sich zum 1. FC Umpfertal vereinten, war dies in ihrer langen Vereinsgeschichte gelungen.

Das Team hatte mit großer Unterstützung seiner Fans den Aufstieg in die Landesliga-Odenwald geschafft. Vorsitzender Christian Kutirov sieht darin das positive Ergebnis einer funktionierenden Spielgemeinschaft. Er hoffte, dass dies eine Vorbildfunktion für die Zukunft hat.

Auch Bürgermeisterin Heidrun Beck unterstrich beim Empfang im Boxberger Rathaushof den Gemeinschaftsgedanken, der den Verein stark mache: „Es hat sich gezeigt, dass ein Projekt gelingen kann, wenn alle an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen“.

Schweigerns Ortsvorsteher Ferdinand Eck und der Boxberger Ortsbeauftragte Roland Throm, der zusammen mit DJ Emil (Steffen Adelmann) die Feier im Rathaushof gestaltete, kamen nicht mit leeren Händen: beide Ortsverwaltungen spendeten je 300 Euro für die Mannschaftskasse.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt dankten Kutirov und Kuhn Trainern, Spielern und Betreuern für ihren Einsatz, aber auch den treuen Fans, die der Mannschaft gerade in den Relegationsspielen den nötigen Rückhalt gegeben hätten.