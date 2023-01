Kupprichhausen/Lengenrieden. Drei Sternsingergruppen waren in Kupprichhausen und Lengenrieden unterwegs. In Kupprichhausen kamen 856 Euro zusammen, in Lengenrieden 520 Euro. Unser Bild zeigt die Sternsinger mit Pater Bernard sowie Alois und Gisela Hönninger, die für die Sternsingeraktion verantwortlich zeichneten. Bild: Heinz Weber

