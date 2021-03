Schweigern/Main-Tauber-Kreis. Nach mehrmonatigem Lockdown durften am Montag wieder die Friseursalons sowie Blumenläden und Gärtnereien öffnen. Stellvertretend waren die FN bei einer Friseurin in Schweigern vor Ort, als sie ihrem ersten Kunden einen neue Haarschnitt verpasste.

Harte Zeit

Auch wenn die zurückliegenden Monate alles andere als einfach waren, so ist es doch ein herzliches und freundliches „Hallo“ und „Guten Morgen“ mit dem Jolanta Sydlo am gestrigen Montag, nach mehr als zweieinhalbmonatiger Zwangspause, früh morgens, wieder ihren ersten Kunden in ihrem Friseursalon „Hair by Jolanta“ in Schweigern begrüßen konnte.

Die vergangenen drei Monate, waren eine harte Zeit für Jolanta Sydlo, die Anfang November 2020, trotz der schwierigen Coronalage, mit ihrem Friseursalon „Hair by Jolanta“ den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Dass trotz der umfangreichen Hygienemaßnahmen der zweite Lockdown “ für die Friseursalons kommen würde, damit hatte sie nicht gerechnet.

Erhebliche Investitionskosten

Umso härter hat sie diese Maßnahme erwischt. Hatte sie doch mit viel persönlichem Engagement und hohem finanziellen Aufwand ihren kleinen Friseursalon eingerichtet und umfangreiche Hygienemaßnahmen für ihren Friseursalon getroffen. Sehr zufrieden war sie mit dem Start nach der Neueröffnung Anfang November 2020. Doch der „Lockdown“ sechs Wochen später am 16. Dezember machte diese positiven Aussichten schnell zunichte. Eine schwere und unsichere Zeit begann, wusste man doch nicht wie es weitergeht.

Die erheblichen Investitionskosten, aber auch die laufenden Unkosten rissen ein enormes Loch in die Familienkasse, denn ohne die eigenen Finanzreserven und die Unterstützung der Familie wäre es wohl nicht zu schaffen gewesen diese schwierige Zeit zu überstehen zumal auch die beantragten öffentlichen Fördermittel noch auf sich warten lassen. Umso glücklicher zeigt sich Jolanta Sydlo jetzt wieder aktiv in ihrem Beruf tätig sein zu können – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienemaßnahmen – und damit ihren Friseursalon weiterführen zu können. Bis auf Weiteres – auch dies ist den Coronavorschriften geschuldet – gibt es, wie bei allen anderen Friseursalons in der region Termine nur nach telefonischer Vereinbarung.

Glücklich über die Möglichkeit sich die Haare wieder fachmännisch schneiden zu lassen, zeigte sich auch ihr erster Kunde am frühen Montagmorgen. Auch wenn man als über 70-Jähriger nicht mehr über eine allzu üppige Haarpracht verfügt, so zeigt sich nach über dreimonatiger Friseurpause – auch wenn die Ehefrau zwischendurch mal einen kleinen Friseurschnitt versuchte – so allerhand Wirrwarr auf dem Kopfhaar, das unbedingt einen fachmännischen Haarschnitt erforderlich machte.

Auch er hofft künftig wieder regelmäßig zum Friseur gehen zu können und keine Zwangspause beim „Haarschnitt“ mehr einlegen zu müssen. prewe