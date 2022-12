Elias Deßner und Marina Grübel verabschiedet

Schillingstadt. Der langjährige Hausmeister und Gärtner der Evangelischen . Kirchengemeinde Schillingstadt wurde im Gottesdienst feierlich verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz nach seiner Konfirmation 2013 fing Elias Deßner an mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 1,5 Stunden den Garten rund um Gemeindehaus und Kirche zu pflegen, die Gehwege sauber zu halten undWinterdienst zu schieben. „Wenn du deine Arbeit angefangen hast, dann hast du sie geschafft, bis sie fertig war. Auf die Uhr hast du dabei nie geschaut“, sagte Pfarrer Tecklenburg in seiner Laudatio, und auch, dass hinter Elias Deßner auch seine Familie stand, die Arbeitsgeräte und Bulldog und Diesel immer kostenfrei zu Verfügung gestellt hatten.

„Es waren neun gute Jahre – wir werden dich sehr vermissen“, sagte Pfarrer Tecklenburg – zugleich tue es gut, zu wissen, dass Elias Deßner weiter Teil der Kirchengemeinde bleibt. Nach beendetem Studium stehen nun aber andere Dinge im Fokus. Der Kirchengemeinderat ist froh, in Martina Knobloch eine Nachfolge gefunden zu haben.

Ebenso wurde die Kirchengemeinderätin Martina Grübel verabschiedet. Am 12. Januar 2020 in ihr Amt eingeführt, legte sie nun auf beruflichen Gründen nieder. Ihre Selbstständigkeit als Frisörin inSchillingstadt fordere sie sehr. „Wenn ich mich für etwas engagiere, dann richtig und nicht halb“, sagte sie und hatte es sich lange überlegt, diesen Schritt zu tun. Pfarrer Tecklenburg erinnerte daran, dass der damals 2020 eingeführte Kirchengemeinderat gemeinsam die Pandemie bestritten hatte, Ausnahme folgte auf Ausnahme, schnelle Entscheidungen waren gefragt, viele Gottesdienste mit einigem Aufwand unter freiem Himmel gefeiert. Die Kirchengemeinderäte waren in dieser Zeit sehr gefordert. Für diese ehrenamtliche Arbeit dankten die verbliebenen vier Kirchengemeinderäte und Pfarrer Tecklenburg. evkgs