Eine eigene Fußballmannschaft soll weiterhin gestellt werden

Uiffingen. Turnusgemäß findet i die Mitgliederversammlung des SV Uiffingen statt. Nachdem 2020 und 2021 situationsbedingt ein anderer Termin gewählt wurde, fand in 2022 die Generalversammlung zur gewohnten Zeit statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dominic Nuß und der Bekanntgabe von zwei weiteren Tagesordnungspunkten gedachte die Versammlung den verstorbenen Mitgliedern und den Verstorbenen im Ukraine-Konflikt.

Elias Wild verlas das Protokoll der Mitgliederversammlung aus dem Jahr 2021. Im Anschluss gab Dominic Nuß einen Überblick über die Tätigkeiten im abgelaufenen Halbjahr. Im Fokus stand dabei der Anschluss des Flutlichts auf der Umpferseite des Sportplatzes und das Streichen des Innenraums des Sportheims. Weiter wurde ein Plan für die zukünftige Ausrichtung des sportlichen Angebotes erstellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen Ausblick auf das Jahr 2022 gab Nuß mit dem geplanten Maifest, den Neuzugängen für die erste Fußballmannschaft und der Wiederaufnahme des Angebots im Rahmen von World Jumping® im März. Am Ende seines Berichtes dankte Nuß seinem Team für die sehr gute Zusammenarbeit und die tatkräftige Mitarbeit bei den umgesetzten Maßnahmen.

Den Kassenbericht stellte Sebastian Scherer vor. Mit den Veranstaltungen SV-Biergarten im Juli, dem Spanferkelessen im August und dem Hähnchenverkauf im November konnte 2021 ein Plus erzielt werden. Die einwandfreie Kassenführung wurde von den Kassenprüfern Jochen Reichert und Hiltrud Schneeweis festgestellt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Von den Kleinsten im Verein berichtete der Jugendbetreuer Elias Wild. Momentan befinden sich die Bambini in der Winterpause. Teilweise besuchten bis zu zwölf Kinder die Spielstunde auf dem Sportplatz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Edith Hopf gab einen Einblick in die zweite Frauengymnastikgruppe. Bis Dezember fanden die Übungsstunden regelmäßig statt. Nach einer Pause geht es Ende März mit der Gymnastik im Freien wieder los. Weiterhin noch in der Pause befindet sich die Volkstanzgruppe, während das Angebot Walking aufrechterhalten werden konnte.

Die Gruppe „Frauenpower“ hatte sich im letzten halben Jahr neunmal zur Übungsstunde getroffen. Davon berichtete die Übungsleiterin Christel Bauer. Nach einer coronabedingten Pause soll es in der zweiten Märzwoche mit dem Training losgehen.

Stefan Bier gab einen Überblick zu den Aktivitäten der Männerturner. Im Sommer wurde wieder Fahrrad gefahren. Im Herbst stand Walken auf dem Programm. Bier hofft, dass es diesen Herbst Übungsstunden im Saal geben kann. Auch ein Ausflug ist für 2022 geplant.

Spielertrainer Murat Pehlivan berichtete, dass im Schnitt elf Spieler am Training teilnehmen. Dabei besuchten Thomas Heller und Calvin Schmitt am häufigsten das Training. Momentan steht der SVU in der Kreisklasse B auf dem sechsten Tabellenplatz.

Als nächsten Punkt wurde eine Strategie für die zukünftige Ausrichtung des sportlichen Angebotes durch Dominic Nuß vorgestellt. Im Fokus stand zunächst die Abteilung Fußball und deren Entwicklung. In den nächsten fünf Jahren ist das Ziel, weiter eine eigene Mannschaft zu stellen und in der Tabelle oben mitzuspielen.

Intensiv diskutiert wurde der Punkt „Verbesserung der Investitionsmöglichkeiten“. Damit die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Möglichkeit zum Investieren auf ein solides Fundament gestellt werden kann, wurden drei Varianten für eine Anhebung des Mitgliedsbeitrages diskutiert und abgestimmt.

Anschließend fanden die Ehrungen von langjährigen Vereinsmitgliedern statt. Der Vorsitzende Dominic Nuß zeichnete sieben Mitglieder für ihre 25- beziehungsweise 50-jährige Mitgliedschaft aus. Holger Hemmrich, Barbara Henn, Roland Henn, Sonja Krieger und Holger Schneeweis sind seit 25 Jahren im Verein Mitglied. Bereits seit 50 Jahre halten Bruno Bauer und Gerhard Wild die Treue zum SVU.

Bürgermeisterin Heidrun Beck bedankte sich für die geleistete Arbeit im Verein. Das vielfältige Angebot möchte die Stadt Boxberg gerne weiter unterstützen, denn das Dorfleben wird durch den Verein wertvoll mitgestaltet. Ortsvorsteher Stefan Bier freut sich bereits auf das anstehende Maifest und bedankte sich in seinem Grußwort für die sehr gute Zusammenarbeit.