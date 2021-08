Einbruch ins Sportheim des SV Windischbuch

Windischbuch. Einbrecher stiegen in der Nacht zum Dienstag ins Sportheim des SV Windischbuch auf dem Sportgelände in der Assamstadter Straße ein. Die Täter brachen zwischen 20 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen die Türe zu dem Gebäude auf. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und nahmen Diebesgut im dreistelligen Euro-Bereich an sich. Weiter öffneten sie gewaltsam einen Tresor, in dem sich jedoch nur zwei Flaschen eines alkoholischen Getränks befanden. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1