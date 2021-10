Ein wichtiges Projekt für gelebte Inklusion

Mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Lindernrain II“ in der Kernstadt Boxberg, wurden die Voraussetzungen für das dort geplante Bauvorhaben des Caritasverbands Tauberkreis geschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Boxberg. Im kommenden Frühjahr soll auf einem Teil des Areals eine Wohnanlage für Menschen mit Beeinträchtigung mit 24 Plätzen und zehn Plätze für die Seniorentagesbetreuung entstehen. Wie Bürgermeisterin Heidrun Beck bei der Abnahme der Erschließungsarbeiten betonte, war dieses Bauvorhaben des Caritasverbandes der ausschlaggebende Grund für die Realisierung der voraussichtlich 295 000 Euro teuren Maßnahme. Entstanden sind fünf Bauplätze für Mehrfamilienhäuser, für die bereits konkrete Bauvoranfragen bei der Stadt vorliegen.

Außerdem wurden ein Fußweg und eine Treppenanlage geschaffen, durch die das gesamte Wohngebiet „Lindenrain“ besser und kürzer an die Märkte unterhalb der B 292 angeschlossen wird. Bei der Erschließung wurden neben Strom, Wasserleitung und Kanalisation gleichzeitig durch das Stadtwerk Tauberfranken auch die Gasleitungen und durch die Telekom das schnelle Glasfaserkabel verlegt.

Die Caritas-Wohnanlage

Der Caritasverband Tauberkreis will mit dem Neubau des Wohnhauses für Menschen mit Beeinträchtigung mit 24 Plätzen und den zehn Plätzen für die Seniorentagesbetreuung bereits im Frühjahr 2022 beginnen, wie vom zuständigen Bereichsleiter Teilhabe, Bastian Weippert, zu hören war. Geplant wurde die Wohnanlage von der Architekten-Partnerschaftsgesellschaft Simny & Kolbe aus Würzburg. Mit der Fertigstellung des Projektes rechnet Weippert bis zum Herbst 2023. Die Kosten sind mit rund vier Millionen Euro veranschlagt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das dreigeschossige Gebäude wurde in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz geplant. Erdgeschoss und 1. Obergeschoss wird als Mauerwerksbau errichtet, das zweite Obergeschoss (Penthouse) soll in Massivholz-Fertigteilbauweise aufgesetzt werden. Das Erd- sowie das Obergeschoss umfassen jeweils zwei Wohngruppen für je sechs Bewohner.

Jede Wohngruppe verfügt neben einer Wohn-/Essküche, einem Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse beziehungsweise Balkon ausschließlich über Einzelzimmer, wobei sich zwei Zimmer eine Nasszelle teilen. Im Staffelgeschoss (Penthouse) befindet sich die Seniorentagesbetreuung für zehn Personen sowie erforderliche Nebenräume. Alle Geschosse werden durch das Haupttreppenhaus und einen Aufzug barrierefrei erschlossen.

Das Gebäude erhält aus ökologischen Gründen und Gründen des sommerlichen Wärmeschutzes eine Flachdachausführung als Stahlbetonmassivdecke beziehungsweise Holzmassivdecke mit einer flach geneigten, teilweise extensiv begrünten Flachdachdeckung sowie teilweise Dachbekiesung. Treppenhaus und Aufzugschacht werden in Stahlbetonmassivbauweise mit entsprechender Außendämmung ausgeführt. Den höheren Energiestandard (KfW 55) wählt der Caritasverband aus ökologischen Gründen ganz bewusst. Der Neubau in Boxberg, so Weippert, wird damit den Anforderungen an einen zeitgemäßen und angenehm wohnlichen Rahmen für die Umsetzung der Betreuungsangebote des Caritasverbandes entsprechen.

Als Zielgruppe für den Bereich der neuen Wohnanlage sieht Weippert erwachsene Menschen mit geistiger- und zum Teil schwerstmehrfacher Beeinträchtigung, die auf umfassende Unterstützung in allen Bereichen des täglichen Lebens angewiesen sind.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Seniorenbetreuung

In der Seniorentagesbetreuung werden erwachsene Menschen mit geistiger- und zum Teil schwerstmehrfacher Beeinträchtigungen, die aus Altersgründen oder aufgrund eines vorzeitigen alters-, gesundheits- oder behinderungsbedingten Abbauprozesses aus der Berufstätigkeit (Werkstattbeschäftigung) ausgeschieden sind, aufgenommen. Das Angebot richtet sich explizit neben den Bewohnern und -innen des Caritashauses Boxberg auch an Personen, die in ambulant betreuten Wohnformen, im begleiteten Wohnen in Gastfamilien oder in einer Wohnung mit Angehörigen leben.

Mit dem Standort Boxberg traf der Caritasverband die bewusste Entscheidung, erstmals dezentral ein Angebot im Bereich der Eingliederungshilfe abseits der Tauberachse zu realisieren. Boxberg, so Weippert, biete eine sehr gute Infrastruktur und zudem eine zentrale Lage mit guter Verbindung zu den beiden Werkstattstandorten in Bad Mergentheim und Lauda.

Bastian Weippert ist überzeugt: „Inklusion kann nur dort gelingen und gelebt werden, wo Menschen unabhängig ihrer individuellen Beeinträchtigungen in Kontakt zu einander kommen. Wir sind von der Idee der Inklusion als Idee einer Gesellschaft für alle überzeugt und zugleich sicher, hier in Boxberg mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, der Kirche und der Politik diese Idee im Alltag umsetzen zu können“.