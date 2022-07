Ein schönes Fest für Jung und Alt

Kupprichhausen. Bei herrlichem Sonnenschein veranstaltete die Grundschule Schüpfer Grund in Kupprichhausen für die Familien und Kinder ein Schulfest.

Um 10 Uhr startete ein abwechslungsreiches Programm der Klassen 1 bis 4 unter Leitung der Schulleiterin Melanie Hettinger. Einige musikalische Beiträge entsprangen dem „Wir-musizieren“- Projekt, das seit dem Schuljahr 2021/22 in Klasse 1/2 in Kooperation mit der Schule für Musik und Tanz in Lauda an der kleinen Grundschule stattfindet. Die zukünftige Musikschulleiterin Stefanie Helmer und Melanie Hettinger hatten mit den Erst- und Zweitklässlern unter anderem Blumentopftrommeln und Gartenschlauchtrompeten gebastelt, die bei peppigen afrikanischen Rhythmen und fetzigen Sommerliedern zum Einsatz kamen.

Lieder, Instrumentalstücke, Tanz und Gedicht füllten die erste Stunde, immer wieder mit begeistertem Applaus der vielen Familien und ehemaliger Kollegen gewürdigt. Anschließend gab es die Möglichkeit einige Buchpräsentationen der Drittklässler zu verfolgen oder eine QR-Schatzsuche durchs Schulhaus zu unternehmen.

Bei guter Verpflegung verflogen zwei weitere Stunden des gemütlichen Beisammenseins, bevor viele helfende Eltern und Lehrkräfte das Schulgelände in den Normalzustand.

Fazit aller Anwesenden: Perfekt gelungen, gerne wieder. tschm