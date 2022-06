Ein Präzisionssport für alle Generationen

Boxberg. Die Stadt Boxberg hat eine neue Freizeitsport-Anlage; eine Boccia-Bahn mit Kugeln auf einem perfekt nivelliertem Platz hinter der Umpfertalhalle. Eine Handvoll Begeisterter dieser Sportart trafen sich vor einiger Zeit, um die Idee umzusetzen. Hierbei waren federführend Boxbergs Ortsbeauftragter und Gemeinderat Roland Throm, Edgar Wenisch, Stadtrat Jürgen Welz, Stellv. Bürgermeister und Gemeinderat Steffen Adelmann sowie Ortsbeauftragter und Gemeinderat Peter Löffler am Werk. Unterstützung für dieses Vorhaben bekamen sie von der Stadtverwaltung unter Bürgermeisterin Heidrun Beck.

Freunde dieser Sportart wurden schnell gefunden und so suchte man nach einem Platz für dieses Projekt. Die Wahl fiel auf einen Standort hinter der Umpfertalhalle, ruhig und idyllisch inmitten von Sträuchern gelegen Danach nahm der Bau seinen Lauf. Der Bauhof mit seinen Maschinen wurde eingespannt, um den Platz vorzubereiten, indem der Untergrund hergerichtet und darauf entsprechender feiner Splitt aufgebracht wurden. Umfassungsbalken aus Holz wurden gespendet, angebracht und eine Tafel aus Edelmetall, von Steffen Adelmann gesponsert, mit allen Boccia-Regeln beschriftet sowie in der Ecke eine Sitzecke für die Pausen wurden angeschafft. Im Gegensatz zum bekannten Boule-Spiel wird Boccia nicht auf Rasen bespielt, sondern auf festem Untergrund. Boccia wird auch als Präzisionssport bezeichnet, da es darum geht, seine geworfene Kugel möglichst nah an eine kleine Zielkugel zu setzen: Ein schöner Freizeitsport für jedermann jeden Alters. Nun wurde der Platz in Betrieb genommen. Auch Bürgermeisterin Heidrun Beck war mit von der Partie, um das neue Freizeitspiel zusammen mit Anwesenden mit jeweils drei Kugeln am Platz zu bespielen. Ab sofort bestehen Möglichkeiten Termine mit Einweisung zu vereinbaren.

Natürlich kann die Bahn auch frei bespielt oder reserviert werden. Dazu besteht über WhatsApp die Nummer 07930/3273511. Die Förderer und Unterstützer, ganz besonders auch die Stadtverwaltung hoffen, dass die mit diesem schönen, für Alt und Jung gleichsam bespielbaren Boccia-Platz pfleglich zu behandeln, damit er in seinem jetzigen Zustand möglichst lange erhalten bleibt.