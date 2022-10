Ein großer musikalischer Abend steht bevor

Boxberg. 2021 wurde der Musikverein Umpfertal 50 Jahre alt. Das Jubiläum wird in wenigen Tagen im Rahmen eines Konzertes mit einem besonderen Höhepunkt gefeiert: Die „Festouvertüre“ für großes sinfonisches Blasorchester von Guido Rennert, die anlässlich des Vereinsjubiläums komponiert wurde, wird am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr in der Umpfertalhalle erstmals vor Publikum präsentiert. Nachdem die Jahreskonzerte in den beiden vergangenen Jahren aufgrund steigender Infektionszahlen in den Wintermonaten nicht stattfinden konnte, entschloss sich der Verein, das Konzert in diesem besonderen Jahr bereits im Herbst auszurichten.

Das Jahreskonzert bietet für die mittlerweile über 100 Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit, sich mit einer großen musikalischen Bandbreite zu präsentieren.

Das Große Blasorchester unter Dirigent Volker Metzger, die Jugendkapelle unter der Leitung von Lisa Mackert und Lukas Weisenseel sowie die Kleinsten des Vereins – die Miniband – unter musikalischer Betreuung von Julia Frank und Marco Wissinger gestalten diesen Abend.

Den Konzertabend werden die etwa 30 Musiker der Jugendkapelle eröffnen. Anschließend folgt die Miniband. Höhepunkt des Abends wird zweifellos die Uraufführung der „Festouvertüre“ für großes sinfonisches Blasorchester von Guido Rennert sein.

Die Freundschaft mit Rennert entstand über langjährige, persönliche Kontakte einiger Aktiver. Das Große Blasorchester des Vereins spielt mit Begeisterung die anspruchsvolle Literatur des Komponisten, was auch dazu führte, dass dieser mehrmals zu Gast im Umpfertal war und dabei den Verein, die Menschen und die Umgebung kennenlernte. Der gegenseitigen Begeisterung ist es letztlich geschuldet, dass Rennert den Auftrag für ein Eröffnungsstück zum 50-Jahr-Jubiläum des Vereins gerne annahm.

Die Ouvertüre beginnt mit einer imposanten Fanfare, die von frischen, lebhaften und abwechslungsreichen Motiven im Hauptteil abgelöst wird. Danach übernimmt die Fanfare wieder und leitet zu einer Variation der von Rennert vor Jahren für die Region komponierten „Tauber-Franken-Hymne“ über, die den großartigen, feierlichen Schluss bildet. Der Musikverein freut sich, Guido Rennert an diesem Abend auch persönlich begrüßen zu können.