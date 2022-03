Eberhard Beckstein wurde zum Ehrenmitglied ernannt

Unterschüpf. Die Fränkischen Herolde aus Unterschüpf trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Unterschüpfer Wasserschloss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Schenk gedachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder.

Vorsitzender Schenk erwähnte vordergründig, dass das normale Vereinsleben in den letzten zwei Jahren durch Corona flach gefallen sei und hoffte, dass sich dies 2022 wieder normalisiere. Sein größtes Anliegen ist die Jugendausbildung. Sein Appell an alle Anwesenden: Jugendliche und Junggebliebene zu motivieren, dem Fanfarenzug beizutreten. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei dem Ausbilder Michael Hemrich. Außerdem bedankte er sich bei seinem Vorstandsteam für die große Unterstützung in den vergangenen neun Jahren. Vorausblickend erwähnte Schenk das Teichfest, welches am 2./3. Juli stattfinden soll. Auch die Schüpfer Weintage seien in Planung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schriftführerin Anja Spaag berichtete von den Veranstaltungen und Auftritten der vergangenen zwei Jahre. Dies waren unter anderem 2020 im Februar die Faschingsumzüge in Hardheim, Assamstadt und Boxberg. Auch die Weihnachtsfeier 2020 wurde abgesagt. Der Vorstand beschloss das Budget der Weihnachtsfeier an das Kinderhospiz Sonnenschein in Bad Mergentheim und an das Odenwald-Hospiz Walldürn zu spenden. 2021 spielte der Fanfarenzug aufgrund der Pandemie lediglich drei Geburtstagsständchen sowie auf dem Jubiläum der Fränkischen Herolde Dertingen. Alternativ zum alljährlichen Teichfest organisierten die Fränkischen Herolde 2021 erstmalig ein Schlossfest . Das Schlossfest wurde von den Bürgern sehr gut angenommen. Die Weihnachtsfeier 2021 fand im Freien und unter der 2G+-Regelung statt. Der musikalische Leiter Thomas Oehm organisierte eine Tombola. Den Erlös spendete der Fanfarenzug wieder dem Kinderhospiz in Bad Mergentheim.

Kassierer Jürgen Hohstadt referierte über die Finanzen. Die Kassenprüfer Eberhard Beckstein und Cornelia Wiederroth bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstands war von daher nur noch Formsache.

Der musikalische Leiter Thomas Oehm berichtete, dass in den vergangen zwei Jahren kaum Auftritte, aus diesem Grund auch weniger Proben, möglich waren. Im Juli sei eine Schloss-Serenade in Boxberg mit den Umpfertäler Musikanten und den Musikvereinen aus Unterschüpf und Kupprichhausen geplant.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jugendausbilder Michael berichtete über den derzeitigen Stand der fünf Jungbläser. Er sei stolz auf die Jugend, die Engagement und Freude zeige und den Verein dadurch tatkräftig unterstütze. Eine Idee seinerseits für die Jugendwerbung wäre ein „Instrumenten-Karussell“. Er selbst habe im Lockdown als musikalischer Clarino der Sektion Ost des Verbands der südwestdeutschen Fanfarenzüge 22 Märsche geschrieben, die er auf künftigen Fanfarenzugtreffen spielen möchte.

Bürgermeisterin Heidrun Beck würdigte das Engagement der Fränkischen Herolde.

Bürgermeisterin Heidrun Beck übernahm die Leitung bei der Wahl des Vorsitzenden. Thomas Schenk wurde einstimmig wieder gewählt. Den weiteren Wahlverlauf übernahm Schenk. In ihren Ämtern bestätigt wurden für ein Jahr: Zweiter Vorsitzender Thomas Hohstadt, Schriftführerin Anja Spaag, Beisitzer Mirco Hohstadt und Melissa Hohstadt sowie Kassenprüfer Cornelia Wiederroth. In ihren Ämtern für drei Jahre bestätigt wurden: Kassierer Jürgen Hohstadt, Beisitzer Stefan Graf und Kassenprüfer Eberhard Beckstein. Neu gewählt wurde: Jugendvertreter Bastian Lienau. Leonie Roth stand, aus beruflichen Gründen, nicht mehr zur Wahl. Ihr wurde mit einem Geschenk für ihre Zeit in der Vorstandschaft gedankt.

Folgende aktive Mitglieder wurden geehrt:

15 Jahre Martin Berger; 20 Jahre Thorsten Roth; 40 Jahre Thomas Oehm; 45 Jahre Dietmar Holler; 50 Jahre Eberhard Beckstein; 55 Jahre Wilfried Schenk.

Vom Verband der südwestdeutschen Fanfarenzüge überreichte Clarino Michael Hemrich den für 20, 40, 45, 50 und 55 Jahre Geehrten ebenfalls eine Urkunde und Ehrennadel für ihre langjährige Treue zum Verein. Eine besondere Ehrung wurde Eberhard Beckstein zuteil. Ihn ernannte der Vorstand zum Ehrenmitglied und überreichte ihm eine Ehrenurkunde sowie ein Geschenk.

Folgende passive Mitglieder wurden geehrt:

Für 25 Jahre: Herbert Dürr, Thomas Lindner, Rudolf Prosser, Paul und Christa Schwartz; für 30 Jahre: Volker und Gabi Beer, Rolf Braun, Klaus-Peter und Erika Deubel, Uli Egetenmeier, Erika Faulhaber, Elmar Göbel, Erwin und Lisa Graf, Anna Groh, Roland Handwerker, Regina Hohstadt, Sigrid Jockel, Robert und Michaele Nowak, Alberta Otratowitz, Bernhard Rak, Rolf und Claudia Rieger, Josef und Hildegard Schad, Herbert Schenk, Adolf und Maria Schindler, Annegret Scholz, Hanns-Jörg und Heidelore Schumacher, Helmut und Christine Seubert, Werner Seubert, Richard und Lilo Spaag, Waltraud Strauß, Ludwig und Doris Waldecker, Karl und Gabi Podgorski-Zöller. aspa