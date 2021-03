Assamstadt. Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt und sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie gestattet, sicher und wichtig. Die nächste Blutspendeaktion findet am Donnerstag, 25. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Asmundhalle, Wännleinweg 4, statt.

Terminreservierung unter: https://terminreservierung.blutspende.de/m/assamstadt-asmundhalle.

Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.

Bei Fragen rund um die Blutspende steht die kostenfreie Service-Hotline unter 0800/1194911 zur Verfügung.

Spender möchen nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren.

Aktuelle Informationen findet man unter: www.blutspende.de/corona/.