Dorfgemeinschaftshaus ein echtes Schmuckstück

Schwabhausen. Vorsitzender Dietmar Hofmann verlas zum Beginn der Hauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins seinen Bericht. Geprägt waren die letzten Jahre vom Projekt evangelisches Gemeindehaus. Bereits 2015 sei der erste Entwurf eines Bauplanes aufgestellt worden. Damals sei geplant gewesen, eine IG zu gründen, doch diese sei nicht genehmigt worden. Deshalb habe sich 2016 der Heimat- und Kulturverein konstituiert.

2018 sei der Kaufvertrag für das evangelische Gemeindehaus unterzeichnet worden. Einen neuen Plan zum Umbau des Gebäudes habe man erstellt, einen Antrag zur Förderung im Rahmen des Leader-Programms eingereicht, doch dieser sei zunächst abgelehnt worden. Nachdem man 2019 die Baugenehmigung erhalten habe, wurde nochmals ein Antrag beim „Leader“-Programm gestellt – und diesmal genehmigt.

Im April 2019 seien die Arbeiten losgegangen. Finanziert wurde das Ganze zunächst durch Spenden oder Darlehen, denn das Geld aus dem „Leader“-Programm werde erst jetzt ausbezahlt. Es habe viel zu tun gegeben am Bau. Der Anbau wurde in Ständerbauweise errichtet, Fenster und Türen eingebaut, Maler- und Spenglerarbeiten durchgeführt. Die Toiletten- und Heizungsanlagen wurden darüber hinaus erneuert

Dietmar Hofmann würdigte alle fleißigen Helfer, die zahlreiche Stunden am Bau verbracht und mit viel Eigenleistung die Kosten reduzieren hätten. Er lobte auch jene, die geholfen hätten, die umfangreichen Formalitäten und Anträge zu bewältigen. Die im letzten Jahr geplanten Wahlen seien nach Beschluss des Vorstands auf 2022 verschoben worden, so Hofmann.

Veranstaltungen durchgeführt

Christa Frank berichtete als Schriftführerin von der letzten Hauptversammlung. Es seien einige Veranstaltungen durchgeführt worden: Theatervorstellungen, ein Auftritt von Julia Scholz sowie von den Mouscht-Piloten. Außerdem habe man eine Weihnachtsfeier veranstaltet und ein Puppentheater aufgeführt.

In der Corona-Zeit seien die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus fortgeführt worden und es habe zumindest einmal ein Kuchenverkauf dort stattfinden können. Geplant werde inzwischen auch die offizielle Einweihung, außerdem solle es nach Möglichkeit wieder ein Unterhaltungsabend oder Konzert geben. Auch ein Tag mit Kaffee und Kuchen sei für 1. November vorgesehen, ebenso ein Diavortrag.

Über die Finanzen berichtet Hermann Scholl. Es war sicherlich nicht einfach, den Überblick zu behalten, denn es seien viele Rechnungen im Bezug zu den Umbaumaßnahmen eingegangen. Gestartet worden sei mit einem Plus auf dem Konto, durch die zahlreichen Ausgaben habe sich dies geändert. Doch durch Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Darlehen würden am Ende „nur noch“ etwa 30 000 Euro benötigt, um wieder auf Null zu kommen. Man könne also optimistisch in die Zukunft sehen.

Die Kassenprüfer Peter Ehrly und Florian Sponagel hatten viele Belege zu kontrollieren, doch am Ende wurden keine Beanstandungen festgestellt und eine korrekte Kassenführung bescheinigt. Peter Ehrly beantragte deshalb die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Bürgermeisterin Heidrun Beck sprach ihren Respekt dafür aus, dass der Verein dieses Projekt so gut stemme. Auch Ortsvorsteher Andreas Sponagel macht deutlich, dass der Umbau sehr gelungen sei. Er hoffe, dass jetzt das Dorfgemeinschaftshaus wieder mit Leben gefüllt werde. Pfarrer Tecklenburg schloss sich an die Dankesworte an, ebenso Harry Schies für die Theaterfreunde, der sich für die „neue Heimat“ der Theaterfreunde bedankte und auch weiterhin Unterstützung zusagte. Im Namen des TSV Schwabhausen sprach Jochen Hofmann von einer „Investition für die Zukunft“.

Die Jahreshauptversammlung wurde auch genutzt, um all den fleißigen Helfern zu danken: Edgar Wiederroth, Klaus Hofmann, Dieter Huth, Hermann und Anita Scholl, Mario Appel, Christa Frank, Marcel Weiland, Steffan Frank, Dietmar Hofmann, Marianne Zoder, Christel Wirsching, Sigrid Rolfes, Marga Hofmann und Friedericke Dünkel wurden deshalb alle mit einem kleinen Präsent belohnt.

Mietanträge möglich

Unter Punkt Verschiedenes wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Mietanträge für das Dorfgemeinschaftshaus über die Homepage oder über Friedericke Dünkel möglich seien. Die Überlegung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sei bisher am fehlenden Investor gescheitert. Die neue Beleuchtung, die mehrfarbig umgestellt werden könne, wurde von Harry Schies präsentiert. Ein Geländer für die Terrasse sei bereits in Planung. Es wurde noch der Vorschlag gemacht, eine Ladestation für E-Bikes aufzustellen, wodurch dann zum Beispiel auch eine kleine Tour durch Schwabhausen für Radfahrer interessant werden könnte.

Die offizielle Einweihung des neue gestalteten Dorfgemeinschaftshaus war zunächst für 15. August angedacht, doch nach Antrag von Pfarrer Tecklenburg und Abstimmung durch die Versammlung einigte sich man auf 5. September als Termin. Begonnen werden solle mit einem Gottesdienst. Die genaueren Details hierzu erfolgten je nach Coronaauflagen. Klaus Weber regte an, am Kriegsdenkmal Blumen abzulegen; ob dies durch den Verein oder durch die Ortsgemeinde erfolgt, werde noch geklärt. Dieter Huth regte an, vor dem Gebäude noch eine Bank aufzustellen, dann könnten auch die Senioren, die dort zum Turnen kämen, es sich vorher schon gemütlich machen. sts