Diebstahl von Geräten auf Firmengelände in Bobstadt

Bobstadt. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag Bordcomputer sowie Antennen von Fahrzeugen auf einem Firmengelände in Bobstadt. Die Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag Zugang zum Außenbereich der Landmaschinentechnik-Firma in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort machten sie sich an sechs verschlossenen Traktoren zu schaffen. Aus diesen entwendeten sie die installierten Monitore, eine GPS-Antenne sowie entsprechende Controller. Vermutlich entstand hierdurch ein Schaden von rund 30 000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können,sollen sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1