Ein Personenzug braust am Haltepunkt Wölchingen vorbei, ohne zu stoppen. Kurz darauf hält eine Bahn in Richtung Osterburken. Sascha Binder kann sich bei seinem Besuch in Boxberg ein Bild von der Lage machen. Das Ziel der Bürgerinitiative (BI) „Frankenbahn für alle“ nimmt er mit nach Stuttgart und in die weitere parlamentarische Arbeit: „Wir wollen mehr Fahrgäste erreichen, aber haben momentan

...