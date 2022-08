Die jungen Künstler spielten groß auf

Boxberg. Das „Javus Quartett aus Salzburg und Florian Schmidt-Bartha aus Boxberg konzertierte zum Konzert zum Sonnenuntergang am Rosengarten im Boxberger Rathaushof und verzauberte die große Zahl an Freunden klassischer Musik mit Kompositionen von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert,

Wie eine frische Brise wehte die Musik der jungen Künstler durch den historischen Rathaushof der Stadt Boxberg, nachdem Bürgermeisterin Heidrun Beck herzliche Begrüßungsworte an Gäste und Künstler gerichtet hatte. Der Opernsängerin Clarry Bartha zollte sie Worte des Lobes, vor 24 Jahren zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Horst Hollenbach dieses jährlich stattfindende kulturelle Event ins Leben gerufen zu haben. An diesem Abend legte die Bartha die Organisation des zukünftigen Kulturmanagements offiziell in die Hände ihres Sohnes Florian legte.

Die untergehende Sonne, die Wärme des Abends, klarblauer Himmel und die gute Stimmung unter den Gästen ließ den Abend zu einem besonderen Gastspiel berühmter Komponisten und Interpreten werden. Das junge Streichquartett, die Geigerinnen Marie-Therese Schwollinger und Alexandra Moser, die Bratschistin Anuschka Cidlinsky und der Cellist Oscar Hagen intonierten die Werke leidenschaftlich. Heiter und ausgelassen begannen sie in einem Allegro di molto den Abend und zogen gleich zu Anfang mit ihrer Ausstrahlung und Begeisterung die Zuhörer in ihren Bann. Ein Privileg der Künstler: Sie verstanden die einzelnen Tempomodule der abendländischen Kunstmusik in allen Facetten gefühlvoll zu untermalen, endend mit einem schnellen Presto nach einem Menuett alla Zingarese spiegelte sich der Anfang in kräftigem Applaus wider.

Die Motivation ging ungebremst weiter zu Felix Mendelssohn Bartholdys Streichquartett in a-Moll op. 13 in einem ersten Symphoniesatz, eines langsamen Adagio überleitend in ein schnelles Allegro Vivace.

Jedenfalls haben es die vier Musiker mitgetragen, dass das Abschlusskonzert zum Saisonende ausgerechnet in Boxberg und an diesem Abend stattfindet, so Florian Schmidt-Bartha. Der besonders hervorhob, dass er seiner Familie, Professor Rainer Schmidt und Clarry Bartha unwahrscheinlich dankbar sei, ihm ein solch gut bestelltes musikalisches Umfeld zu hinterlassen zu haben. Und nun widme er sich als 31-Jähriger mit großer Hingabe der Musik der Gegenwart und der Interpretation der akustischen Fantasie der zeitgenössischen Komponistengeneration. Er spiele Cello von Jean Baptiste Vuillaume (Paris) und lebe in Berlin und seiner Heimatstadt Boxberg.

Und Clarry Bartha hielt in einer kleinen Laudatio nochmals einen Rückblick über die vergangenen 24 Jahre ihres Wirkens in Boxberg und ihrem damaligen Entschluss, zusammen mit ihrem Ehemann in das einstige Amtsstädtchen zu ziehen. Ausgerechnet in das ehemalige Gefängnis, was für die ganze Familie seinen Reiz bis heute niemals verloren habe. Hier hätten sie treue Freunde gefunden, für diese die Familie immer die Türen offen halte, auch bei vielen Hauskonzerten und Einladungen. Dass dies alles so gedeihen konnte, dafür dankte sie vor allem der Stadt Boxberg sowie deren Bürgermeistern und Stellvertretern.

Das Programm beinhaltete nach der Pause in einem Quintett zusammen mit Florian Schmidt-Bartha Werke von Franz Schubert für zwei Violinen, Viola und Zwei Violoncelli in vier Sätzen, mit einem Allegretto endend. Wie ein Ohrwurm legte sich eine Überraschungszugabe aller Künstler in filigraner Ausgewogenheit über den inzwischen lichtdurchflutenden Innenhof. Langanhaltender Beifall drückte die Freude der Zuhörer über das Gehörte aus.

Es gab letztlich Glückwünsche, Blumen und Geschenke an alle Mitwirkenden durch Bürgermeisterin Heidrun Beck und abschließend noch einen Stehempfang im Glasbau des Rathauses.