Die Herzen der Zuhörer erreicht

Sachsenflur. „Seht die gute Zeit ist nah“ war in brillanten Klängen und lupenreinen Stimmen beim abendlichen Adventkonzerte in der evangelischen Kirche in Sachsenflur zu hören.

Dabei brillierten Mezzosopranistin Susanne Oehm-Henninger, an der Violine ihre Tochter Fenja, Baritonsänger Michael Wolfrum und am Klavier Klaus Dieter Jung von der Opernbühne Bayreuth.

Die Stimmen und Klänge verwoben sich in ihrer Klarheit durch den Altar- und Kirchenraum und erreichten so die Herzen der vielen Besuchern, die wie gebannt den Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Cesar Franck oder Vivaldi lauschten.

Neben der lupenreinen Stimme von Susanne Oehm-Henninger sorgte wiederholt deren Tochter Fenja an der Geige für einen Hörgenuss, beispielsweise beim „Intermezzo“ von Mascagni, beim „Frühling“ von Vivaldi und einer Meditation aus der Oper „Thais“ von Massenet. Sie brachte ihre Töne meisterhaft zum Schwingen mit ihrer Geige und begleitete in einer besonderen Intension – zusammen mit dem Pianisten Klaus Dieter Jung – ihre Mutter als auch den Bariton Michael Wolfrum; eine hervorragende Besetzung des Konzertabends.

Einzigartig waren auch die vorgetragenen Texte und Psalmen von Michael Wolfrum: „Wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen“ oder zusammen mit Susanne Oehm-Henninger „Maria durch den Dornwald ging“, dem bekannten „O komm du Morgenstern, oder O komm Emmanuel“. Alles wohl ausgesuchte, zu Herzen gehenden Stücke, so wie das „Adeste fideles“, in Deutsch übersetzt „Herbei o ihr Gläubgen“, das von den Besuchern kräftig unterstützt einen gewaltigen Klang in der Kirche erzeugte. „Panis Angelicus“ von Franck Cesar und „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach waren brillante Kompositionen, die sich gefühlsbetont in das Zeitfenster der Adventszeit einreihten, dem letztlich als Krönung der bekannte „Abendsegen“ von Humperdinck aus „Hänsel und Gretel“ folgte und das Adventskonzert in einen würdevollen Rahmen packte.

Es gab reichlich Applaus und viele persönlich ausgesprochene und würdigende Worte an alle Künstler, besonders an Susanne Oehm-Henninger, die nun seit Jahren diese beliebten und gut besuchten Konzerte zum ersten Advent organisiert, leitet und daran mitwirkt.