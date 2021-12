Der Wölchinger Ortsmittelpunkt wird neu belebt

Wölchingen. Die Stiftungen stehen in Verbindung mit dem Ortsjubiläum. 1221 wurde Wölchingen erstmals urkundlich: Der Templer Siboto de Wollechingen ist Zeuge in einer Urkunde des Klosters Bronnbach. 800 Jahre Wölchingen – ein Anlass zum Feiern für die Ortschaft mit dem Wolf im Wappen. Die wechselvolle Geschichte hätte man in „normalen Zeiten“ mit Veranstaltungen und Festakt gewürdigt. Aber das schwer berechenbare Pandemie-Geschehen vereitelte jede Planung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sollten nur Zeitungsartikel (siehe FN vom 13. bis 16. September) und das Heimatheft „Mein Boxberg“ an den Geburtstag erinnern, nachdem auch kein Fest stattfand? Das Jubiläum verdiene mehr Würdigung, befanden Herbert Sohns und Iris Bender-Sohns.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum (Teil 1) 800 Jahre Wölchingen: Siboto de Wollechingen war Zeuge Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum (Teil 2) Erster Weltkrieg trifft Wölchingen hart Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum 800 Jahre Wölchingen (Teil 3 und Schluss) Strukturwandel trifft die Ortschaft Wölchingen hart Mehr erfahren

In Beckstein verheiratet

In ihrer Heimatverbundenheit stifteten der gebürtige Wölchinger, der seit Jahrzehnten in Beckstein verheiratet ist, und seine Frau gleich zweierlei: Eine Info-Tafel, die dauerhaft an wichtige Wölchinger Daten erinnert, zusammengestellt von Archivar Dr. Dieter Thoma. Zudem eine patentierte, klappbare Sitzbank, die an der Terrasse zwischen Kirche und ehemaligem Rathaus zum Verweilen aufruft.

Der Wölchinger Frankendom wird besonders in den Sommermonaten tagtäglich besucht, meist von Fahrrad-Touristen. Das Gotteshaus zählt offiziell zu den „Radwege-Kirchen“. Auch die Gedenkstätten für die Gefallenen und der normale Friedhof sind frequentiert. So werden Auswärtige, aber auch viele Einheimische, die neue Sitzgelegenheit gerne aufsuchen. Sie können sich über die Ortsgeschichte informieren und diesen historischen Ort in Dankbarkeit wertschätzen. Der Ortsmittelpunkt wird neu belebt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Der Bauhof hat die Geschenke nun fachmännisch aufgestellt. Bürgermeisterin Heidrun Beck und der Ortsbeauftragte Peter Löffler dankten den Stiftern für das Geburtstagspräsent an die Gemeinde Wölchingen.

Iris Bender-Sohns und Herbert Sohns nutzten die Gelegenheit gerne für ein kurzes Probesitzen.