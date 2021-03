Boxberg/Ahorn. Mehr persönliche Sicherheit und Schutz der Gemeinschaft bieten die Corona-Schnelltests. Für die Bürgerrinnen und Bürger von Boxberg und Ahorn wurde hierfür von der Stadt Boxberg, in Zusammenarbeit mit der Stadtapotheke Boxberg, dem DRK-Ortsverein Boxberg und der Kirchlichen Sozialstation Boxberg ein kommunales Testcenter in der Umpfertalhalle in Boxberg eingerichtet (wir berichteten bereits ausführlich).

AdUnit urban-intext1

Damit der Testbeginn am Montag in der Karwoche reibungslos starten kann wurde bereits am Samstag ein Testlauf durchgeführt. 78 Personen aus dem Kreis der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Boxberg unterzogen sich dem Schnelltest. Welch organisatorische und logistische Herausforderungen hierfür notwendig waren, wurden hierbei besonders deutlich. Das Spektrum reichte von Raum- und Personalplanung, Ausstattung, Schulung der Testpersonals, Internet, Dokumentation bis hin zum zeitgenauen Durchschleusen der zu Testenden bis hin zur Ergebnisübermittlung. Ein besonderer Schwerpunkt vor dem Start der Testungen bildete die Schulung der Testteams vom DRK-Ortsverein Boxberg und der Kirchlichen Sozialstation Boxberg, die im Wochenwechsel die Schnelltests im Testcenter durchführen werden. Die Einhaltung der Corona- Hygienevorschriften und der Schutz des Testpersonals haben oberste Priorität.

Dass hier professionelle Arbeit geleistet wird zeigte sich beim Probelauf am Samstagabend. Zeitlich gut getaktet, funktionierten bei den drei Teststationen die Testungen problemlos, so dass keine zeitlichen Verzögerungen und Wartezeiten auftraten.

Erleichterung herrschte am Ende des Testtages bei Herrn und Frau Van Dorp von der Stadtapotheke Boxberg, die für Organisation, Aufbau und Durchführung des Testcenters und der Testungen verantwortlich zeichneten. Auch Bernd Raupach, Vorsitzender des DRK- Ortsvereins Boxberg, war sehr zufrieden.

AdUnit urban-intext2

Die Testzeiten in der Karwoche: Montag, 29., und Mittwoch, 31. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr, Karsamstag, 2. April, von 10 bis 12 Uhr. Osterwoche: Mittwoch, 7., und Freitag, 9. April, jeweils von 18 bis 20 Uhr. In den darauffolgenden Wochen jeweils Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 18 bis 20 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend notwendig.

Die Anmeldung und Terminvergabe erfolgt online über das Buchungsportal www. testcenter-boxberg.de. Die hierbei ausgestellte Terminbestätigung und Anmeldung ist auszudrucken, zu unterschreiben und zum Testtermin mitzubringen.

AdUnit urban-intext3

Personen aus Boxberg ohne Internetzugang oder E-Mail-Adresse können sich bei der Stadt Boxberg, Telefon 07930/60511, anmelden. Personen aus der Gemeinde Ahorn bei der Gemeindeverwaltung Ahorn, Telefon, 06296/92020. prewe