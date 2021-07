Der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen holt sich den Pokalsieg

Boxberg/Wölchingen. Der VfB Boxberg-Wölchingen durfte anlässlich des 100. Geburtstages die Mannschaften aus dem Umpfertal dieses Jahr zum Pokalturnier nach Boxberg holen. Durch die Corona-Verordnungen mussten einige Rahmenveranstaltungen wie der große Festumzug bereits im Vorfeld abgesagt werden. Durch zwei sehr kurzfristige Absagen von Mannschaften, musste der Spielplan von acht auf sechs Teams reduziert werden. Dennoch durften die zahlreichen Zuschauer bei bestem Fußballwetter am gesamten Wochenende spannende und schöne Fußballspiele sehen.

Zum Auftakt fand aufgrund des neuen Spielplans lediglich ein Spiel statt, in dem der 1. FC Umpfertal 2 gegen die SpG Schwabhausen/ Windischbuch mit einem 1:1 für eine erste Überraschung dieses Turniers sorgte. Tags darauf stiegen die verbleibenden vier anderen Mannschaften ebenfalls ins Turnier ein. Im ersten Spiel des Tages gewann die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 1 mit 3:0 gegen den SV Uiffingen. Erwähnenswert ist hier, dass der SV Uiffingen der einzige Verein in diesem Turnier war, die noch komplett eigenständig ist. Im Anschluss kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften der SpG Schwabhausen/Windischbuch. In diesem einseitigen Spiel setzte sich die „Erste“ souverän mit 5:0 durch und zog somit ins Halbfinale ein.

Im nächsten Spiel durfte der Turniersieger der letzten beiden male, der 1. FC Umpfertal 1, als letzte Mannschaft ins Turnier einsteigen und gewann sein Auftaktspiel gegen den SV Uiffingen mit 3:0. Als letztes Spiel der Gruppe A standen sich die zweiten Mannschaften der SpG Windischbuch/Schwabhausen und des 1. FC Umpfertal gegenüber. Mit einem leistungsgerechten 1:1 zog der 1. FC Umpfertal 2 ins Halbfinale ein, die SpG Windischbuch/Schwabhausen 2 qualifizierte sich für das Spiel um Platz fünf. Im letzten Spiel des Tages standen sich die SpG Unterschüpf / Kupprichhausen 1 und der 1. FC Umpfertal 1 gegenüber. In einem sehr schnellen und spannenden Spiel trennten sich die Mannschaften 1:1, wodurch beide in das Semifinale einzogen. Den Abend durften alle Mannschaften und Zuschauer gemeinsam bei bester Unterhaltung durch DJ Emil auf dem Sportgelände verbringen.

Den finalen Tag dieses Jubiläums eröffnete Klaus Dörzbacher bei strahlend blauem Himmel am Sonntagmorgen mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Im Anschluss fanden die beiden Halbfinale des Pokalturniers statt. Im ersten Spiel setzte sich der 1. FC Umpfertal 1 3:1 gegen SpG Schwabhausen/Windischbuch durch und stand somit im dritten Jahr in Folge im Finale. Im zweiten Vorschlussrundenmatch musste sich der 1. FC Umpfertal 2 gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen mit 1:8 geschlagen geben.

Weiteres Highlight

Als nächstes stand ein weiteres Highlight auf dem Programm, denn die „Legenden“ des VfB Boxberg-Wölchingen durften sich mit den „Legenden“ aus dem Umpfertal messen. Dieses Kräftemessen wurde in gewohnt humorvoller Art und Weise von Roland Throm kommentiert. In einem schnellen und kurzweiligen Spiel gewannen die „Oldies“ aus dem Umpfertal knapp.

Im anschließenden Spiel um Platz fünf gewann der SV Uiffingen souverän mit 4:2 gegen die SpG Windischbuch/Schwabhausen 2. Im Elfmeterschießen um Spiel um Platz siegte siegte die SpG Schwabhausen/Windischbuch gegen den 1. FC Umpfertal 2 und erreichte somit den Platz auf dem Treppchen.

In einem sehr spannenden Finale zwischen dem 1. FC Umfertal 1 und der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen stand es nach 2 x 25 Minuten 2:2, wodurch auch dieses Spiel einen Sieger im Elfmeterschießen finden musste.

In diesem hatten die Kicker der Spielgemeinschaft die besseren Nerven und setzten sich am Ende mit 9:8 gegen die Spieler des 1. FC Umpfertal durch. vfb