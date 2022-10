Der Gesangverein ist Geschichte

Wölchingen. Der Gesangverein „Liederkranz Wölchingen 1854“ ist Geschichte: Auf ihrer Mitgliederversammlung beschlossen die anwesenden Mitglieder schweren Herzens die Auflösung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die 14 seit der letzten Versammlung verstorbenen Mitglieder erstattete Vorsitzender Dr. Dieter Thoma seinen Bericht. Seit Corona-Beginn fanden keine Stammtische mehr statt. Die Unterlagen des Vereins sind im Stadtarchiv, gleich neben denen des Patenvereins Sängerbund Boxberg. Auch der Fahnenschrank mit Fahne steht dort. Im Mai fand im Hotel „Panorama“ ein Nachmittag mit Dia-Show vom Deutschen Kaiser, dem früheren Vereinslokal, statt. Weitere Erinnerungstreffen sind möglich.

Schriftführerin Gisela Benninger verlas die lange Liste der Geburtstags-, Kranken- und Jubiläumsbesuche. Kassiererin Conny Mladek berichtete über die Abnahme des Kassenbestandes in den Jahren 2020 bis 2022. Oskar Kaufmann bescheinigte, auch im Namen des erkrankten Manfred Reichert, die solide, übersichtliche Kassenführung. Sein Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig befürwortet.

Mehr zum Thema „Liederkranz“ Nassig Gerhard Schleßmann seit 60 Jahren im Gesangverein Mehr erfahren „Liederkranz“ Nassig Vorstand im Amt bestätigt Mehr erfahren Chorgemeinschaft Sindolsheim Ehrenamtliches Engagement gewürdigt Mehr erfahren

In einem Rückblick skizzierte Dr. Thoma wichtige Stationen des Vereins. Die ersten Sänger aus Wölchingen und Boxberg trafen sich 1850 im Geheimen. Das preußisch besetzte Baden stand unter Kriegsrecht; Vereine waren streng verboten. Erst 1880 meldete man dem Bezirksamt, es habe sich „vor einiger Zeit“ ein Gesangverein gebildet. Als den schönsten, wertvollsten Gegenstand des Vereins bezeichnete der Vorsitzende die 1925 angeschaffte Fahne. Die Vorderseite trägt den Vereinsnamen „Liederkranz Wölchingen“ und zeigt einen Wolf im Wald. Die Rückseite trägt den schönen Spruch: „Bin ich von der Arbeit müde, ist noch Kraft zu einem Liede.“

Das Fest zum 100-jährigen Bestehen im Juli 1954 wurde zum Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Im November 1975 öffnete sich der Männerchor für Frauen. Noch im Dezember traten acht Sängerinnen dem Verein bei.

Letztes großes Fest im Juli 2004

Das letzte große Fest fand im Juli 2004 statt. Der Liederkranz feierte als ältester Verein im Stadtgebiet und drittältester Verein im Sängerbund Franken sein 150-Jahr-Jubiläum.

Wegen fehlender Sänger musste der Chor seither ruhen. In bewegenden Worten dankte der Vorsitzende allen, die den Liederkranz in 170 Jahren lebendig hielten. Im Namen des Vorstands stellte er den Antrag auf Vereinsauflösung.

Verbleib der Fahne geklärt

Herbert Sohns wollte zuvor den Verbleib der Fahne geklärt haben. Der Liederkranz sei der einzige Verein, der den Ortsnamen Wölchingen noch allein im Titel trage. Die Fahne müsse im Rathaus in Wölchingen zu sehen sein, damit der ortsgeschichtlich wichtige Verein nicht in Vergessenheit gerate. Es gab Bedenken wegen Sonnenstrahlung und der Sicherheit der Fahne. Auch eine Tafel zur Erinnerung an den Verein sei wünschenswert.

Schließlich einigten sich Vorstand, Vereinsmitglieder und Ortsverwaltung darauf, dass die Fahne oder eine Fahnen-Nachbildung dauerhaft im Rathaus präsentiert wird. Dafür ist auch das Restvermögen des Vereins zu verwenden. Mit dieser Zielsetzung wurde der Antrag auf Vereinsauflösung schweren Herzens, aber einstimmig besiegelt.