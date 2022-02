Der Einzug erfolgte an Ostern 1972

Erst die Enteignung einer Grundstückseigentümerin ebnete den Weg für den Neubau des Schulzentrums in Boxberg.

Boxberg. Die Einrichtung einer Mittelschule (Realschule) und einer Nachbarschafts-Hauptschule wurde 1965/66 in Boxberg beschlossen. Die Schulkinder kamen, doch es fehlte an Schulräumen und Lehrpersonal. Die Planungen für den dringend benötigten Bau eines Schulzentrums waren im August 1968 endgültig abgeschlossen. Doch private Einsprüche verzögerten mehrmals den Baubeginn.

Immer mehr Schüler kamen

Die Auflösung benachbarter Grundschulen verschärfte das Problem. 1969 wurden die Grundschulen aus Angeltürn und Epplingen nach Boxberg zugewiesen, 1970 die Wölchinger Grundschule. Das Anwachsen nun auch der Grundschülerzahlen erforderte sofortiges Handeln.

Zudem benötigte die Realschule für ihre weitere Entwicklung zusätzliche Schulräume. Der Raumbedarf konnte nicht mehr behelfsmäßig gedeckt werden. Ein Barackenbau mit vier Schulräumen wurde nötig. Er konnte am 15. Oktober 1969 bezogen werden.

Unterdessen hatte Hertha Wolf, die Tochter des Boxberger Ehrenbürgers Professor Hofmann, mehrfach Einspruch erhoben. Sie stellte den vorgesehenen Standort des neuen Schulzentrums grundsätzlich in Frage.

Doch Besichtigungen im Oktober 1968 und März 1969 sowie die Besprechung im Kultusministerium am 30. April 1969 bestätigten den bisherigen Standort. Wolf wollte das zehn Ar umfassendes Privatgrundstück mit Obstgarten und Sommerhaus ihres 1966 verstorbenen Vaters nicht verkaufen.

Ohne dieses Grundstück sah man keine annehmbare bauliche Lösung für das Schulzentrum. So beantragte der Boxberger Gemeinderat die Enteignung des Grundstücks sowie die vorzeitige Besitzeinweisung mit Sofortvollzug. Der folgende Rechtsstreit bestätigte letztlich die Enteignung.

Im Dezember 1969 erfolgte die Ausschreibung der Arbeiten für den ersten Bauabschnitt des Schulzentrums. Die Külsheimer Firma E. Heußlein erhielt den Auftrag und begann am 20. März 1970 mit den Rohbauarbeiten. Am 24. November 1970 erfolgte die Grundstein-Legung für die neue Schule. Für seine „Nachbarschafts-Grund und Hauptschule Boxberg“ bilanzierte Rektor Hubert Fritsch: „Zur Zeit werden 348 Schüler in elf Klassen von zwölf Lehrkräften unterrichtet. Der Lehrermangel ist augenblicklich sehr groß. Es können rund 60 Stunden nicht erteilt werden.“

Der Rektor blickte in die nahe Zukunft: „Der Schulentwicklungsplan sieht noch einen weiteren Zusammenschluss von Schulen vor. In einer großräumigen Entwicklung ist die integrierte Gesamtschule im Gespräch. Es fehlen unserer Hauptschule Facharbeitsräume für Physik, Chemie, Biologie, Musik und Werken, sowie eine Turnhalle in Schulnähe. Wir freuen uns schon auf den Tag des Einzugs in die neuen Räume unseres Schulhausneubaues.“

Richtfest im September 1971

Eineinhalb Jahre nach Baubeginn, am 10. September 1971, konnte das Richtfest fürs Schulzentrum gefeiert werden. Bürgermeister Oskar Stapf begrüßte die Bauarbeiter der Firmen Heußlein und Pers, die Bürgermeister des Schulverbandes, Gemeinderäte, Schulleiter und Geistlichen. Er lobte die gute Zusammenarbeit von Bauherren, Planungsbüro und Bauausführenden. Nach dem Richtspruch von Franz Floder und dem Lied „Großer Gott, wir loben Dich“ besichtigten die Anwesenden den Rohbau und feierten dann im Gasthaus „Zum Adler“.

Der Innenausbau des großen Gebäudes schritt zügig voran. Bereits in den Osterferien 1972 konnte die Haupt- und Realschule in die neuen Räume um- und einziehen. Am 11. April 1972 begann der Unterricht im Neubau. Die große offizielle Einweihung der Haupt- und Realschule wurde dann am 14. Juli 1972 gefeiert. Der Bau des Schulzentrums war damit noch nicht fertig. In weiteren Bauabschnitten waren eine Schulturnhalle und ein Lehrerschwimmbecken geplant.

Die neue Turn- und Mehrzweckhalle – später „Umpfertalhalle“ genannt – sollte im November 1976 eingeweiht werden. Das Lehrerschwimmbecken wurde nicht realisiert.