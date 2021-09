Der 75. Geburtstag soll nachgefeiert werden

Auf der Terrasse des Sportheims fand die Hauptversammlung des TSV statt. Im Mittelpunt standen Ehrungen und Neuwahlen.

Schwabhausen. Bei der Begrüßung betonte Jochen Hofmann, das Corona die Feier des 75. Geburtstages verhindert habe. Deshalb sei im Vorstand beschlossen beschlossen worden, 2023 den 77. Geburtstag zu feiern.

Nach der Totenehrung fasste Hofmann die Aktivitäten und Ereignisse seit der letzten Hauptversammlung zusammen. Los ging es mit einem Biergarten Ende September. Die Kerwe im Oktober musste abgesagt werden, stattdessen gab es im November Essen zum Abholen. Etwas Neues fand im Januar statt – ein Geo-Beer-Caching. Die Ostergeschenke wurden an die Haustüre geliefert. Die Currywurst-to-go im April fand auch regen Zuspruch. Beim zweiten Biergarten war das Wetter schöner, doch diesmal durfte man nur mit Test und nach Anmeldung daran teilnehmen. Im Juli, August und September übernahm der TSV die Bewirtung der Weinlaube. Neben umfangreichen Forstarbeiten fanden auch mehrere Arbeitseinsätze im und um das Sportheim statt. Hier hätte man sich mehr Helfer gewünscht. Das größte sportliche Highlight war das Fußballcamp. Die Damenfreizeitrunde feierten ihren Auftakt mit einem neuen Trikotsatz.

Ehrungen

Der Abend wurde genutzt, Mitglieder zu ehren. Doch zunächst erhielt Oliver Pfeil ein Präsent für sein langjähriges Engagement als Platzwart und Betreuer. Ein Urkunde für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten: Philipp und Benjamin Czernin, Christa Ohnsmann und Susanne Thienel. Bereits seit 50 Jahren sind Gerd Behringer, Ulrich Ehrly, Werner Geissler, Dieter Huth, Reinhold Huth, Gerd Weber, Karl-Otto Weber, Martina Weber, Siegfried Weber und Christel Wirsching Mitglied.

Es folgten die Berichte der Abteilungen. Den Anfang machte Jonathan Preis für die Fußballer. In der dritten Mannschaft, von Jochen Hofmann trainiert, kamen 23 Spieler zum Einsatz, die Rang elf erreichten.

Die zweite Mannschaft wurde von Henrik Schumann trainiert; zum Einsatz kamen 22 Spieler. Auch hier wurden sechs Matches gespielt, man erreichte den zwölften Platz. Im Pokalspiel scheiterte man in der ersten Runde an Großrinderfeld.

Die erste Mannschaft startete mit Torben Götz und Bastian Günter als Trainer und erreichte nach acht Spielen den dritten Rang. Insgesamt kamen 23 Spieler zum Einsatz. Im Pokal scheiterte man im Viertelfinale an Tauberbischofsheim.

In die Saison 2021/22 startet die „Dritte“ mit Jochen Hofmann als Trainer und befindet sich aktuell auf Platz 13. Die „Zweite“ wird von Jens Killer gecoacht und liegt am Tabellenende. Die „Erste“ wird weiterhin von Toren Götz und Bastian Günter trainiert. Bisher ist man noch ungeschlagen und belegt Rang.

Immanuel Preis berichtete vom Jugendfußball. Beim Fußballcamp waren 60 Kinder dabei. In dieser Saison gibt es in Schwabhausen eine Bambini- und eine F-Junioren-Mannschaft. Trainer sind Harald Schieß und Jörg Schneider (Bambini) sowie Volker Weber und Thorsten Pfeil (F-Junioren) Ab den E-Junioren seien die Akteure in Assamstadt aktiv. In den nächsten zehn Jahren kämen 28 Spieler zu den Seniorenteams.

Über die Fußballfrauen berichtete Jana Rukaber. Es werde weiter in Spielgemeinschaft in der Kreisliga Mosbach/Buchen gespielt. Aktuell seien 16 Spielerinnen aktiv, trainiert von Kristian Nemeth und Waldemar Mench. 2020/21 wurden vier Spielen gewonnen, im Pokal war man erst im Halbfinale gegen Hettingen ausgeschieden. Corona-bedingt gab es einige Online-Trainingseinheiten und im August ein Trainingswochenende in Hirschlanden.

Die Frauen-Freizeitrunden-Truppe unter Andreas Ries landete auf dem fünften Platz. 18 Spielerinnen kamen zum Einsatz.

Beim Aerobic-Training unter Sabine Steinbach waren die Frauen voller Eifer dabei. Nach der Zwangspause finden seit Juni wieder Übungsstunden im Freien auf dem Sportplatz oder im Sportheim statt.

Der „Tag des Kinderturnens“ musste ausfallen. Doch nun können wieder Turnstunden stattfinden. Sechs Kids besuchten bis zu den Sommerferien das Turnen in Gruppe I (erste bis vierte Klasse) bei Sabine Steinbach. Wasserspiele und Inlinerfahren standen auf dem Programm. In Gruppe II motivierten sich l nur sechs Mädels von elf bis 25 Jahren, es fanden zwei Turnstunden bis zu den Sommerferien statt.

Sabine Steinbach ist seit 1985 als Helferin und seit 1993 als Leiterin der Turnabteilung dabei. Deshalb übergab sie Gruppe I an Marie Czernin. Stolz dürfe man auf 20 Jahre Mitgliedschaft beim Kinderturnclub des DTB sein. Das Kleinkinderturnen werde seit Anfang 2019 von Tamara Kunz und Lucia Pfeiffer geleitet, aktuell seien zwölf Kinder von drei bis sechs Jahren dabei.

Die Seniorengymnastik findet wieder unter Leitung von Christa Frank im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Die Übungsstunden von Melanie Hofmann finden montags im Sportheim statt, wobei der Schwerpunkt hierbei das Ganzkörpertraining ist.

Im finanziellen Bereich sieht es gut aus. Trotz Corona wurden gute Ergebnisse erzielt . Außerdem wurde ein Corona-Hilfe-Antrag gestellt und bewilligt. Der Schuldenstand wurde deutlich gesenkt, wenn alles klappt, kann man in Kürze wieder schwarze Zahlen schreiben. Werner Kaibel bedankte sich bei Werner Menold für das Erledigen der Bargeldgeschäfte als Sportheimkassierer, außerdem bei der Stadt Boxberg für Zuschüsse.

Willi Ohnsmann bescheinigte als Kassenprüfer dem Kassierer eine einwandfreie Buchführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Die Wahlen leitete Bürgermeisterin Heidrun Beck. Sie überbrachte zunächst die Grüße der Stadt. Durch die Berichte habe sie einen guten Einblick in das Vereinsleben bekommen und sprach ihren Respekt aus.

Blick zu den Wahlen

Die Wahlen ergaben folgende Ergebnisse: Vorsitzender: Jochen Hofmann, zweite Vorsitzender Bereich Bewirtschaftung: Jochen Kaibel und Daniela Czernin (neu), zweiter Vorsitzender Bereich Sport: Jonathan Preis. Hauptkassierer: Werner Kaibel, Sportheimkassier: Werner Menold, Schriftführerin: Sarah Killer, Spielausschuss: Jana Rukaber (neu), Joachim Wirsching und Philipp Czernin. Jugendleiter: Immanuel Preis, Pressewartin Sabine Steinbach. Beisitzer: Sören Hofmann, Marcel Weiland und Tamara Kunz und Thorsten Pfeil (neu). Kassenprüfer: Willi Ohnsmann und Werner Blesch. Ortsvorsteher Andreas Sponagel gratulierte dem TSV zum 75. Geburtstag. Als Präsent überreichte er Jochen Hofmann einen neuen Spielball.

Zum Abschluss informiert Hofmann über die geplante Öffnung des Sportheims ab sofort jeweils mittwochs und freitags. Am Sonntag bei Spieltagen bleibe das Sportheim geschlossen, Bewirtung erfolge über die Terrasse. Kegeln sei wieder möglich, aber in jeder Gruppe müsse einer als Verantwortlicher die entsprechende Nachweispflicht kontrollieren und dokumentieren.

Für die Chronik zum Vereinsjubiläum des TSV Schwabhausen werde noch Bildmaterial gesucht, jeder, der etwas besteuern könne, dürfe sich mit Thorsten Pfeil in Verbindung setzen. tsv