Dennis Gmeiner folgt auf Frank Hanses

Schweigern. Führungswechsel bei der Menü-Manufaktur Hofmann: Dennis Gmeiner ist seit dem 1. Oktober neuer CEO und Sprecher der Geschäftsführung des Verpflegungsspezialisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor seinem Engagement bei der Menü-Manufaktur Hofmann war Dennis Gmeiner als Berater, Unternehmer und zuletzt als Partner für die Private Equity Gesellschaft Emeram Capital Partners tätig und hat mehr als 15 Jahre Berufserfahrung mit Fokus im Consumer Goods Umfeld. In dieser Zeit konnte er seine Management-Expertise bei der Entwicklung innovativer Vertriebsstrategien sowie der Umsetzung von Unternehmenstransformationen unter Beweis stellen. Dennis Gmeiner wird bei der Menü-Manufaktur Hofmann schwerpunktmäßig für Strategie, Vertrieb, Marketing und Digitalisierung verantwortlich sein.

Langfristiges Wachstum

Dennis Gmeiner ist neuer Sprecher der Geschäftsführung bei der Hofmann Menü-Manufaktur. © Hofmann Menü

„Hofmann steht für ein exzellent, handwerklich hochwertig gefertigtes Produkt sowie maßgeschneiderte Verpflegungskonzepte. Kombiniert mit einem tollen, engagierten Team an Mitarbeitern, bin ich fest davon überzeugt, dass dies eine perfekte Basis für eine erfolgreiche Fortschreibung der Hofmann Erfolgsgeschichte ist. Die Herausforderung, für ein solch etabliertes Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, erfüllt mich mit sehr viel Stolz“, sagt Gmeiner.

Langfristiges Wachstum sowie Wertschöpfung sollen zudem durch eine stärkere und effizientere Kunden- und Vertriebsorientierung mit Nachhaltigkeit als Kern des Geschäftsmodells erreicht werden. Mit einem geplanten Markenrelaunch wird es eine Neuausrichtung und modernere Aufstellung der Marke Hofmann geben und die Digitalisierung wird über alle Fachbereiche sowie Kundenschnittstellen hinweg vorangetrieben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dafür wird Dennis Gmeiner von Mascha Lampert unterstützt, die seit dem 1. September als Chief Marketing Officer bei Hofmann tätig ist.

Lob für Frank Hanses

Frank Hanses (50), im Frühjahr 2018 als Geschäftsführer Vertrieb eingetreten und seit Sommer 2019 Sprecher der Geschäftsführung, hatte bereits vor geraumer Zeit das Advisory Board darüber informiert, dass er nach mehr als drei erfolgreichen Jahren bei dem traditionsreichen Unternehmen aus persönlichen Gründen ein neues Kapitel in seinem Berufsleben aufschlagen möchte. Hanses hat Hofmann Menü auf Kundenorientierung ausgerichtet und auf Wachstumskurs zurückgebracht. Die damit verbundene Digitalisierung, die nachhaltige Verpackung sowie der Aufbau des Führungsteams zählen zu seinen Erfolgen. Dass Hofmann Menü-Manufaktur die Herausforderungen der Pandemie erfolgreich gemeistert hat, ist zu einem großen Teil sein Verdienst.

Frank Hanses wird dem Unternehmen auch nach seinem Ausscheiden verbunden bleiben und den Beirat bei besonderen Projekten unterstützen.

Bedürfnisse der Kunden im Fokus

Für die Übergangszeit hatte sich Anders Kristiansen (54), Chairman des Advisory Boards, bereit erklärt, die operative Verantwortung gemeinsam mit Rainer Baumgärtner neben seiner bisherigen Aufgabe zu übernehmen. Der gebürtige Däne ist ein ausgewiesener Experte im Transformieren von Unternehmen durch Stärkung von Positionierung, Kundenfokus und einer segmentorientierten Kundenstrategie. In der Vergangenheit hat er als CEO renommierte Labels wie Esprit und New Look zum Erfolg gebracht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dennis Gmeiner und Anders Kristiansen haben bereits in der Vergangenheit an gemeinsamen Projekten im Bereich Transformation und Digitalisierung erfolgreich gearbeitet. Bei Hofmann Menü-Manufaktur wollen sie den Weg der konsequenten, an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichteten Digitalisierung weitergehen und neue Impulse im Bereich Marke und Vertriebswege setzen.

Neue Impulse setzen

„Frank Hanses hat die Hofmann Menü-Manufaktur in den letzten Jahren erfolgreich gesteuert. Er hat für die Unternehmensentwicklung wichtige, nach vorn gerichtete Initiativen ergriffen. Hierfür danke ich Frank Hanses im Namen des ganzen Hofmann Menü-Manufaktur-Teams“, kommentiert Jürgen Diegruber, Partner der Partners Group und Mitglied des Advisory Boards, die Veränderung. „Wir freuen uns, dass wir mit Dennis Gmeiner an der Spitze in den kommenden Jahren Hofmann Menü weiter ausbauen können. Hofmann Menü hat in der Pandemie neue Kunden gewinnen können. Dieses Momentum wollen wir gezielt weiter nutzen. Mit Dennis Gmeiner haben wir einen Sprecher der Geschäftsführung gewinnen können, der für die nächste Wachstumsphase alles mitbringt. Er hat einen beeindruckenden Erfahrungsschatz, wenn es um die Transformation von Unternehmen und Geschäftsmodellen geht. Ich freue mich sehr auf den Schwung und die neuen Ideen, die er mitbringen wird. Anders Kristiansen habe ich als wichtigen Impulsgeber im Advisory Board der Hofmann Menü- anufaktur kennen- und schätzen gelernt. Dass er sich bereit erklärt hat, dem Unternehmen in dieser Situation beizuspringen, gewährleistet einen nahtlosen Übergang“, so Diegruber weiter. pmhm